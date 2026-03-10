Cantante Cat Serrano lanza tema “One Night”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La cantante y compositora puertorriqueña Cat Serrano presentó su nuevo sencillo y videoclip “One Night”, de género pop latino, tema que conecta con quienes buscan escapar, aunque sea por una noche, de las presiones cotidianas y reencontrarse con su libertad interior.

“One Night” es una canción que invita a dejar ir y permitir que la música, el estado de ánimo y la noche ahoguen el ruido de la realidad. Se trata de un grito de liberación ante situaciones que pueden sentirse estancadas, poniendo el poder en manos de quien escucha.

La producción musical estuvo a cargo de Pete Wallace, logrando un sonido fresco y envolvente que potencia la esencia del mensaje. La canción fue escrita por Cat Serrano, Samantha Wallace y Pete Wallace, combinando sensibilidad lírica con una energía contemporánea que refuerza la identidad del tema.