De Cardi B a otras estrellas: las fotos más tiernas de famosas tras dar a luz

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para que muchas celebridades compartan con el mundo sus momentos más íntimos y emotivos, especialmente aquellos que llegan con la maternidad.

Desde Cardi B hasta otras estrellas del entretenimiento, las primeras fotos tras dar a luz han enternecido a millones de seguidores.

Por eso, hoy traemos los momentos más tiernos de algunas figuras del entretenimiento:

Cardi B junto a su parejaFuente externa

Cardi B muestra a su cuarto hijo

El cantante Cardi B sorprendió este miércoles a sus fans con imágenes llenas de ternura junto a su bebé.

En ellas se le ve radiante, sosteniendo al recién nacido, permitió a su comunidad ser parte del inicio de este nuevo capítulo.

La Materialista

La MaterialistaFuente externa

Otra figura del espectáculo como La Materialista también ha emocionado al público con sus primeras fotos de Emery, el pasado 19 de julio de 2025 a las 12:25 p.m., fruto de su matrimonio con el productor artístico Eury Matos.

Francisca Méndez-Zampogna

La presentadora y actriz dominicana Francisca también mostró por primera vez el rostro de su tercera hija, Raffaella Eleanor, en un emotivo video en sus redes sociales, el pasado 24 de julio.

Raffaella, hija de FranciscaFuente externa

Natti Natasha

La cantante dominicana dio a luz a su segunda hija, Dominique Isabelle, el 1 de noviembre de 2025.

En su anuncio, Natti compartió un video y una canción titulada “1 de noviembre” inspirada en el nacimiento de su hija.