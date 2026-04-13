¿Quién fue Carlos Batista Matos, “El Hombre más Caro”?

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El destacado periodista Carlos Batista Matos fue hallado este lunes sin vida en el apartamento donde residía, ubicado en el sector El Vergel, en el Distrito Nacional.

Según lo indicado, el hallazgo del cuerpo de Batista Matos, conocido como “El Hombre más Caro” de la TV, se produjo por su hija menor.

A continuación, te compartimos su biografía y trayectoria:

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, Batista Matos construyó una trayectoria marcada por el compromiso con la difusión del arte popular y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.

Su vida profesional transitó por importantes espacios de la comunicación, consolidándose como una de las voces más respetadas en el ámbito del espectáculo.

A la hora de su fallecimiento, Batista Matos producía y conducía el programa Con Los Famosos, por Color Visión, canal 9.

Fue editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos del vespertino Última Hora, desde donde impulsó el análisis crítico y la promoción de figuras del entretenimiento.

Asimismo, presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., institución dedicada a reconocer a destacadas personalidades del arte y la cultura nacional.

Como autor, dejó un legado bibliográfico centrado en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a documentar una parte esencial del patrimonio intangible del país.

Su mirada, más allá de lo periodístico, integró una visión sociológica que permitió comprender la música como reflejo de los procesos sociales dominicanos.

En el ámbito público, se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005, función desde la cual también proyectó la cultura dominicana en escenarios internacionales.

Su partida deja un profundo vacío

Familiares del periodista expresaron que su partida deja un profundo vacío, no solo en el seno de su hogar, sino en toda la comunidad cultural y mediática del país.

“Carlos fue un hombre entregado a su pasión por contar historias, por dignificar el arte y por enaltecer nuestras raíces”, manifestaron en un comunicado.

Asimismo, los parientes agradecieron las muestras de solidaridad recibidas y anunció que en las próximas horas estará ofreciendo detalles sobre las honras fúnebres.