El Carnaval de Bonao tiene su Reina y Rey Macarao 2026

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

En una noche mágica llena de alegría, color, música y el calor del público ovacionando su candidata, fue electa y coronada la Reina del Carnaval Bonao 2026 y la coronación del Rey Macarao en la Sala de eventos y espectáculos Leyasú en Bonao.

Elizabeth Plasencia, una joven que se lució en el escenario con su pasarela y respuesta correcta, fue elegida por el jurado como la representante de la fiesta del Carnaval de Bonao 2026 y coronada conjuntamente con el destacado comunicador y cronista deportivo, Winston Bolívar Santos, como Rey Macarao.

César Emmanuel Cerda, en su condición de Presidente del Comité Organizador del Carnaval de Bonao (Cocabo), agradeció el apoyo que recibieron para el montaje de la elección Reina, que deja iniciado por todo lo alto las actividades carnavalescas en Bonao.

Ponderó el apoyo del alcalde municipal, Eberto Núñez, en la canalización de los recursos para que la fiesta más trascendental se celebre por todo lo alto, de igual manera a la gobernadora Adela Tejada, al senador Héctor Acosta y el diputado Orlando Martínez.

De igual manera, Lotería La Primera, entregó un cheque de 200 mil pesos a la Reina, Elisabeth Plasencia, mientras que Incisa Motors como cada año entregó una pasola, mientras que el Grupo Moreta premió con 25 mil pesos al Rey Macarao.

El jurado que estuvo a cargo de elegir la representante de los Macaraos, comparsas, tríos e individuales, estuvo encabezado por la destacada presentadora de televisión y comunicadora, Jahnna Tavarez, José Ángel Morvan, Perla Tineo, Wanda Sánchez, Elvis Tolentino, Guillermo Mieses y Sabrina Martínez.

El Carnaval de Bonao 2026, inicia el último domingo de enero con el desfile en camisetas por las calles de Bonao y termina el 8 de marzo con el Desfile Regional con la representación de las diferentes provincias que hacen carnaval en el país.