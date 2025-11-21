Qué se celebra realmente y por qué sigue siendo tan popular en 2025

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Este jueves 27de noviembre, millones de familias en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, una tradición que se mantiene vigente desde el siglo XVII y que fue oficializada en 1863 como festividad nacional.

La jornada, marcada por la gratitud y la unión familiar, combina la clásica cena con pavo, puré de papas y pastel de calabaza con nuevas propuestas culinarias que reflejan la diversidad cultural del país en 2025.

El desfile de Macy’s en Nueva York, seguido por más de 30 millones de espectadores en televisión y plataformas digitales, y los partidos de fútbol americano, forman parte del ritual que cada año atrae la atención mundial. Más allá de los símbolos festivos, Acción de Gracias también se convierte en un espacio de solidaridad, con comunidades que organizan campañas de donación de alimentos y apoyo a personas vulnerables.

La popularidad de la fecha se explica por su capacidad de unir tradición, espectáculo y valores universales, manteniéndose como uno de los momentos más esperados del calendario estadounidense.