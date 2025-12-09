Christmas Boat Parade, hermoso espectáculo que unifica a la familia

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Música en vivo, bailarines, personajes infantiles tradicionales de la época navideña, espectáculo de figuras con drones y un hermoso desfile acuático de botes decorados, fue parte de lo que disfrutaron las familias que se dieron cita este pasado fin de semana en el Christmas Boat Parade en Cap Cana.

Y es que esta tradición, que celebró su novena edición, es un espacio concebido para unir y llevar una experiencia diferente a las familias que llegan desde distintas partes del mundo a disfrutar de este espectáculo.

Aunque el espacio es producido para que toda la familia tenga unas horas llenas de alegría, los que más disfrutan sin duda son los pequeños de la casa, quienes tienen en cada rincón del evento una atracción que los hace vivir una experiencia inolvidable.

Celebrado en la La Marina de Cap Cana, este año 27 embarcaciones representando a diferentes naciones, mostraron su talento creativo al decorar sus embarcaciones con diversos temas como de sirenas navideñas, barco de dulces, luces coloridas, el trineo de Santa Claus versión acuática, galletas navideñas, entre otros.

Más de 90 personajes en escena, entre elfos, renos, soldaditos, cascanueces y figuras tradicionales de la época, formaron parte del sano entretenimiento que reinó en esta edición. Los asistentes disfrutaron de actividades para todas las edades, incluyendo cartas a Santa, el coro navideño, carrusel, pintacaritas y photobooth, creando un ambiente festivo lleno de magia y conexión familiar.

Los personajes, se pasean por todo lados, dando oportunidad a las familias a tomarse fotos con sus personajes favoritos.

Este año aproximadamente unas seis mil personas, visitaron y disfrutaron de esta edición del Christmas Boat Parade en Cap Cana.

Y según los organizadores, la producción del evento involucró unos 1,087 colaboradores, quienes trabajaron en logística, producción, escenografía y seguridad, demostrando la capacidad organizativa y el compromiso de Cap Cana con eventos de alto nivel.

Un dato también importante, es que este año, el Christmas Boat Parade reafirmó su compromiso con la sostenibilidad al desarrollarse sin el uso de plásticos de un solo uso, además de la debida disposición de contenedores que permitirán la correcta segmentación de residuos para posteriormente ser reciclados, lo que permitirá un fortalecimiento mayor de las acciones ambientales que caracterizan a la comunidad.

La seguridad

Sin duda la seguridad que trabaja para que las familias vivan una experiencia en paz, hacen que el evento eleve su nivel.

Nos agradó ver que en todo momento, miembros de la seguridad y los salvavidas estaban todo el tiempo atentos, cuidando y protegiendo la zona donde las familias se acercaban a observar de cerca las embarcaciones, evitando todo tipo posible incidente.