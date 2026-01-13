Cine de Brasil destaca en los Globos de Oro 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El domingo por la noche se se celebró la entrega de la la edición 83 de los premios Globo de Oro, en una ceremonia en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California.

Dentro de la gala fueron reconocidos nuevos talentos, como es el caso de Wagner Moura y Teyana Taylor, así como figuras ya establecidas dentro de la industria cinematográfica.

En la ceremonia anual, realizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), Brasil movió una ficha estratégicamente.

En la gala, que reconoce la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial, el país amazónico y su cinta “The Secret Agent o El agente secreto”, se alzó con los premios a “Mejor película de habla no inglesa y Mejor actor en una película dramática”.

Según la crítica, dicha cinta va con buen pie a los Premios Óscar.