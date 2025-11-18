Moana regresa: Disney lanza tráiler de la versión live-action con Dwayne Johnson

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los Ángeles.- Catherine Laga'aia y Dwayene Johnson reviven escenas originales de la película animada 'Moana' ('Vaiana') en el primer tráiler de la versión de acción real que llegará a los cines en 2026.

El adelanto difundido este lunes por Disney muestra a Laga'aia interpretando a Moana e incluye la icónica escena de la joven en su balsa, justo cuando inicia su aventura por los océanos.

También da el primer vistazo de la isla de Motunui; el semidiós Maui, interpretado por Johnson al que en esta ocasión solo se le ve de espaldas; la tribu de Kakamora y a Laga'aia interpretando el tema 'How Far I'll Go', que apareció en la película original.

Además de Laga'aia y Johnson, el elenco de 'Moana' incluye a John Tui, como el padre estricto de Moana, el Jefe Tui; a Frankie Adams, quien interpreta a la madre de la protagonista, Sina y Rena Owen, como su abuela Tala.

La cinta está dirigida por Thomas Kail, mientras que el guion corrió a cargo de Jared Bush y Dana Ledoux Miller.

En 2016, 'Moana' se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial, al recaudar más de 643 millones de dólares en taquilla.

La historia inspirada en las culturas del Pacífico tenía previsto expandirse en el formato de serie que sería transmitida a través de la plataforma de Disney+, poco después Bob Iger, director general del estudio, anunció que el proyecto había sido reelaborado y que su secuela se estrenaría en el cine en 2024.