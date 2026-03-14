Cuánto cuesta una estatuilla del Óscar y por qué los ganadores no pueden venderla

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ganar un premio Óscar es considerado el mayor reconocimiento en la industria del cine. Para muchos actores, directores y productores representa el punto más alto de su carrera. Sin embargo, aunque su valor simbólico es enorme, la famosa estatuilla dorada tiene un precio legal de apenas un dólar.

De acuerdo con Infobae, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estableció en 1950 una normativa que prohíbe la venta o subasta de los premios entregados a partir de ese año.

Esto significa que los ganadores del Óscar o incluso sus herederos no pueden vender la estatuilla. Si en algún momento desean desprenderse de ella, la única opción legal es ofrecerla primero a la Academia por el valor simbólico de un dólar.

Según explica Infobae, el objetivo de esta medida es evitar que las estatuillas entren en el mercado comercial y prevenir cualquier tipo de especulación en torno al galardón más importante del cine.

Estatuas de chocolate con baño de oro de los Oscar durante la vista previa de prensa del Baile de los Gobernadores de los Oscar, el martes 25 de febrero de 2025, en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Además, la normativa establece que la figura física del premio no otorga derechos sobre la marca ni sobre la propiedad intelectual del Óscar, los cuales continúan bajo el control de la Academia.

Las excepciones históricas

No obstante, existen algunas excepciones. Los premios entregados antes de 1950 no estaban sujetos a esta regla, lo que ha permitido que algunas estatuillas antiguas hayan sido vendidas o subastadas.

Infobae recuerda uno de los casos más conocidos: el del cantante Michael Jackson, quien en 1999 compró por 1.54 millones de dólares la estatuilla de Mejor Película correspondiente a Lo que el viento se llevó.

Cómo es realmente la estatuilla

Según detalla Infobae, está fabricada en britannium, una aleación compuesta por 93 % de estaño, 5 % de antimonio y 2 % de cobre, y posteriormente es bañada en oro de 24 quilates.

Cada estatuilla mide aproximadamente 34 centímetros y pesa cerca de 3.85 kilogramos, lo que la hace más pesada de lo que parece.

Su diseño muestra a un caballero sosteniendo una espada sobre un rollo de película con cinco radios, que representan las cinco ramas originales de la Academia: actores, directores, guionistas, productores y técnicos.