Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La categoría de mejor cortometraje de acción real en los Premios Óscar 2026 dejó una sorpresa inédita: un empate entre dos producciones.

El actor Kumail Nanjiani fue el encargado de anunciar que el galardón se compartía entre “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”.

El resultado generó entusiasmo en la gala, pues pocas veces se ha registrado un empate en esta categoría. Ambas películas fueron reconocidas por su originalidad y fuerza narrativa, consolidando así su lugar en la historia de los premios.