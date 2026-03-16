Histórico
Empate histórico en los Óscar: dos cortometrajes ganan mejor acción real
El resultado generó entusiasmo en la gala, pues pocas veces se ha registrado un empate en esta categoría.
La categoría de mejor cortometraje de acción real en los Premios Óscar 2026 dejó una sorpresa inédita: un empate entre dos producciones.
El actor Kumail Nanjiani fue el encargado de anunciar que el galardón se compartía entre “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”.
El resultado generó entusiasmo en la gala, pues pocas veces se ha registrado un empate en esta categoría. Ambas películas fueron reconocidas por su originalidad y fuerza narrativa, consolidando así su lugar en la historia de los premios.