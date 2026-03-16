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Histórico 

Empate histórico en los Óscar: dos cortometrajes ganan mejor acción real

El resultado generó entusiasmo en la gala, pues pocas veces se ha registrado un empate en esta categoría.

“The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”.

“The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La categoría de mejor cortometraje de acción real en los Premios Óscar 2026 dejó una sorpresa inédita: un empate entre dos producciones. 

El actor Kumail Nanjiani fue el encargado de anunciar que el galardón se compartía entre “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”.

El resultado generó entusiasmo en la gala, pues pocas veces se ha registrado un empate en esta categoría. Ambas películas fueron reconocidas por su originalidad y fuerza narrativa, consolidando así su lugar en la historia de los premios.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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