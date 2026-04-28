El Diablo viste de Prada : curiosidades de la película

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La secuela de ‘The Devil Wears Prada’ (‘El diablo viste de Prada’) se estrenará este 30 de abril.

Por eso hoy traemos algunas curiosidades de la fílmica.

1- El filme, protagonizado por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, regresará a las salas de cine 20 años después de convertirse en un éxito tanto para la crítica como en taquilla.

2- La primera entrega recaudó 326 millones de dólares.

3- La guionista Aline Brosh McKenna, conocida también por escribir la primera parte de este universo, ’27 Dresses’ y ‘I Don’t Know How She Does It’, formará parte del segundo proyecto.

4- ‘The Devil Wears Prada’ está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger y se centra en criticar las dinámicas de poder del mundo de la moda y las redacciones de revistas.

5- Por esta película, la estrella Meryl Streep consiguió una nominación al Oscar a mejor actriz por dar vida a Miranda Priestly, una poderosa editora de la revista de moda ‘Runway’.

Protagonistas de la película

6- La primera parte de la película cautivó a la audiencia no solo por su trama, sino por una ejecución «limpia y redonda» de su vestuario, que sigue funcionando dos décadas después.

7- El diseño de vestuario fue la figurinista Patricia Field, responsable del vestuario de otras ficciones de culto para el mundo de la moda como ‘Sexo en Nueva York’, ‘Gossip Girl’ o la reciente ‘Emily en París’. Para el filme,

Field optó por firmas como Chanel, Donna Karan, Dolce & Gabbana o Vivienne Westwood.

8-Otro de los puntos esenciales es el uso limitado del color.

«Es una película muy americana, pero también francesa, con estilismos que parten del negro como base», explica la experta en moda Field sobre los conjuntos más emblemáticos que ambas protagonistas lucen durante la cinta.

9- Uno de los diseños más significativos de la película es un estilismo completo de Chanel firmado por su anterior diseñador creativo, Karl Lagerfeld.