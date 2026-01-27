¿Qué enfermedad tiene el actor de "Un Sueño Posible" Quinton Aaron?

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

El actor Quinton Aaron, que interpretó a Michael Oher en "Un Sueño Posible", se encuentra hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa.

Así lo dio a conocer la esposa de Quinton, Margarita, quien declaró a TMZ además que tiene una infección en la sangre y que los médicos aún le están realizando pruebas para determinar el origen del problema.

El famoso permanece con unos dispositivos médicos que lo mantienen con vida no están haciendo todo el trabajo, y que está respirando parcialmente por sí solo, lo que da esperanza a la familia.

El actor Quinton AaronFuente externa

Margarita, esposa del actor le reveló al portal internacional que “su esposo se despertó una mañana con dolor, pero pensó que era por haber dormido mal... Unos días después, con dolor aún en el cuello y la espalda, Quinton subía las escaleras cuando perdió la sensibilidad en las piernas”

Esta corrió a su lado y lo ayudó a subir las escaleras... él se acostó y ella llamó al 911... mientras Quinton recuperaba la consciencia de camino al hospital, donde los médicos recomendaron soporte vital.

Margarita dice que su esposo es "un luchador" y añade que... "Está mostrando mucha mejoría. Todos confiamos en Dios en que saldrá de aquí completamente recuperado".