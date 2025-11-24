Fallece Dharmendra, estrella legendaria del cine indio: así fue su vida y legado

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El legendario actor Dharmendra, conocido cariñosamente como el "He-Man" de Bollywood, falleció a los 89 años, dejando tras de sí un imponente legado cinematográfico y una de las familias cinematográficas más influyentes de la India.

Durante más de seis décadas, Dharmendra no fue solo una estrella de la gran pantalla. Era la personificación de la fuerza y el encanto. Su presencia hacía llorar y reír al público a partes iguales. Su viaje desde un pequeño pueblo del Punjab hasta los deslumbrantes escenarios de Bombay sigue siendo una de las historias más inspiradoras del cine.

Nacido en la aldea de Nasrali, en Ludhiana, Punjab, Dharmendra era hijo de Kewal Krishan Singh Deol, maestro de escuela, y Satwant Kaur. En 1954, mucho antes de su debut cinematográfico, se casó con Prakash Kaur a los 19 años. Juntos, tuvieron cuatro hijos: dos varones y dos mujeres.

Trayectoria cinematográfica

A mediados de la década de 1970, Dharmendra se había convertido en un nombre muy conocido. Protagonizó algunas de las películas más icónicas de Bollywood, como "Sholay", "Jeevan Mrityu", "Jugnu" y "Pratiggya". "Sholay", en particular, se convirtió en un fenómeno cultural.

La carrera de Dharmendra estuvo marcada por una gran cantidad de récords y logros notables. En 1973, logró ocho éxitos en un solo año. Y en 1987, rompió su propio récord con siete éxitos consecutivos. Apareció en más de 300 películas. Y, como un logro más, trabajó con todos los actores y directores principales de su época.

Con la llegada de la década de 1990, Dharmendra comenzó a adoptar papeles de personajes secundarios. Apareció en películas como "Pyaar Kiya To Darna Kya", "La vida en un… Metro" y "Johnny Gaddaar". Luego, su regreso en 2023 con 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani' mostró al público joven su capacidad para unir generaciones.

Dharmendra también probó suerte como productor y político. Su productora, Vijayta Films, impulsó las carreras de sus hijos Sunny y Bobby Deol. Y como político, fue miembro del Parlamento por Bikaner de 2004 a 2009.

Dharmendra fue considerado uno de los hombres más atractivos de su época. Leyendas como Dilip Kumar, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Salman Khan y Zeenat Aman hablaron de su magnética presencia.

Hoy marca el final de una era. Las películas de Dharmendra capturaron el espíritu de la India a lo largo de décadas, desde los sueños románticos de los años 60, pasando por los éxitos de taquilla llenos de acción de los años 70 y 80, hasta los papeles con matices de los últimos años.

Dharmendra Kewal Krishan Deol deja un legado trascendental. Este legado está repleto de diálogos inolvidables y un carisma atemporal.