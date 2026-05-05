George Clooney a los 65: entre su fundación, la escuela de cine y el regreso con "Ocean’s 14"

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Aunque no ha abandonado la actuación, George Clooney reconoce que al llegar a los 65 se siente más lleno dedicando tiempo a su fundación y a su escuela, algo que puede hacer porque ya no persigue una exitosa carrera profesional.

El actor estadounidense, que celebra su cumpleaños este miércoles, aseguró en una reciente entrevista con el medio Page Six, que ahora se dedica a hacer cosas que le resultan "más gratificantes", entre las que citó la Clooney Foundation for Justice y la escuela de cine y televisión Roybal.

Al no estar obsesionado por su carrera, Clooney tiene más tiempo que dedicar a las cosas que realmente le importan. Pero reconoció que nunca rechazará un buen personaje: "Si consigues un buen papel, lo aceptas", aseguró.

Entre esos proyectos que ya ha aceptado está 'Ocean's 14', la nueva entrega de la saga de ladrones que protagoniza como Danny Ocean, acompañado de nuevo por Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt o Andy García, y que comenzará a rodarse este año.

O su participación en la película que lleva a la gran pantalla la historia de la exitosa serie francesa 'Dix pour cent' ('Call my agent' en inglés), protagonizada, entre otros, por Camille Cotin.

Un ejemplo de su creciente relación con Francia, que comenzó cuando se instaló en la Provenza junto a su mujer, Amal, y sus hijos, Alexander y Ella, para vivir lejos de la presión mediática de Hollywood.

La política y sus rifirrafes con Trump

El actor decidió que quería que sus hijos crecieran fuera de los focos y hasta recibió en diciembre de 2025 la ciudadanía francesa, algo muy criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario afirmó que el hecho de que George y Amal Clooney hubieran accedido a la nacionalidad francesa era una "buena noticia" porque son "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos" y recordó cómo el actor abandonó a Joe Biden para pasarse del lado de otra candidata demócrata, Kamala Karris.

A lo que Clooney respondió: "Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre", en una referencia al lema favorito del presidente, 'Haz a Estados Unidos grande otra vez'. Es uno de los varios enfrentamientos verbales que han mantenido el presidente y la estrella.

Pero su vertiente política no se limita a las declaraciones. Desde su organización Clooney Foundation for Justice, creada junto a su mujer, Amal, abogada de origen libanés, brindan asistencia legal gratuita en defensa de la libertad de expresión y los derechos de las mujeres en más de 40 países.

Mientras que junto a otras estrellas como Eva Longoria o Don Cheadle, ha abierto una escuela secundaria que forma parte de la red pública, en un área mayoritariamente latina de Los Ángeles (EE.UU.) y destinada a estudiantes interesados en desarrollar su futura carrera en el mundo del cine.

El considerado por muchos el último galán clásico de Hollywood, Clooney ha utilizado su fama para hacerse portavoz de las causas más variadas: la violencia en Sudán del Sur, los niños migrantes, la lucha contra el racismo, la crisis de los refugiados o la libertad de prensa.

Una larga carrera a sus espaldas

Una faceta de compromiso social y político que aumentó al mismo tiempo que crecía su fama como actor.

Nacido en Kentucky en 1961, se dio a conocer mundialmente en 1984, pasados los 30, gracias al personaje de Doug Ross, el pediatra más seductor de la serie 'ER'.

Luego llegarían proyectos más grandes, como 'From Dusk Till Dawn' (1996), 'Batman & Robin' (1997) o 'Peacemaker' (1997), junto a su amiga Nicole Kidman.

También ha colaborado con Steven Soderbergh ('Out of Sight', 1998 o la saga 'Ocean's Eleven') y los hermanos Coen ('O Brother!', 2000) y se ha metido con éxito en el cine político ('Syriana', por la que consiguió su único Óscar como actor en 2006), o 'Michael Clayton' (2007).

Sin olvidar su faceta como director, con la que ha conseguido excelentes críticas. 'Good night, good luck' (2005) consiguió seis nominaciones a los Óscar, y el año pasado la convirtió en obra de teatro, en Broadway. Pero la estatuilla le llegó como productor de 'Argo' (2012).

'The Monuments Men' (2014), 'Money Monster' (2016), 'Catch-22' (2019), 'Ticket to Paradise' (2022) o 'Jay Kelly' (2025) son algunos de sus trabajos más destacados de unos últimos años en los que se ha centrado más en su vida personal que en la profesional.