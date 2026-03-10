George Michael regresa a la pantalla grande con su gira Faith

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

George Michael Entertainment ha anunciado hoy, en colaboración con Mercury Studios, sus planes para el estreno mundial en cines de una película inédita titulada George Michael: The Faith Tour, que se estrenará este año.

Filmada en el icónico Palais Omnisports de Paris-Bercy durante la etapa europea del Faith Tour en 1988, la película captura un punto de inflexión que transformó a George Michael de una superestrella mundial a un artista singular que marcó una época, cuya influencia sigue resonando en la música, la moda y la cultura actual.

George Michael: The Faith Tour invita al público a vivir la gira tal como se concibió para ser vista y escuchada.

Dirigida por sus colaboradores de siempre, Andy Morahan y David Austin, esta película, antes perdida, ha sido meticulosamente restaurada y remasterizada, revelando la visión original de George con una claridad y una fuerza impresionantes.

El resultado es una mirada íntima y a la vez explosiva a un artista con un dominio absoluto de su voz y su puesta en escena.

Un triunfo del cine de archivo, la película transforma el metraje recopilado a partir de una grabación con 14 cámaras, capturada en película de 35 mm durante dos noches, en un extraordinario evento cinematográfico.

George Michael: The Faith Tour es una celebración de la ambición y la valentía artística en su apogeo, y un momento en el que George Michael, con 24 años, cambió el rumbo de su carrera.

Este evento cinematográfico global invita al público a redescubrir el poder y la alegría de George Michael en pleno apogeo.

George Michael: The Faith Tour abrirá con un cortometraje original de Mary McCartney, titulado "Finding Faith", que ofrece una introducción íntima que contextualiza la importancia cultural de la gira a través de una perspectiva sensible y cinematográfica.

En palabras del propio George, la película incluye la voz en off de una entrevista inédita, junto con imágenes inéditas capturadas por el legendario fotógrafo estadounidense Herb Ritts, e imágenes del detrás de cámaras del videoclip de Faith.

Junto con el estreno en cines, George Michael Entertainment y Sony Music Entertainment lanzarán THE FAITH TOUR, un álbum en vivo de 18 canciones inéditas que incluye éxitos de Wham! y de su catálogo como solista.

Grabado durante su revolucionaria gira mundial, el álbum muestra el extraordinario talento vocal y la destreza de George como artista en vivo. Próximamente se ofrecerán más detalles sobre el álbum.

La película George Michael: The Faith Tour se estrenará en cines a nivel mundial a finales de este año. Próximamente se anunciarán más detalles, incluyendo fechas y territorios de lanzamiento.