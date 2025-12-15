Hallan muertos al director de Hollywood Rob Reiner y a su esposa

Publicado por BBC Mundo Creado: Actualizado:

El reconocido director y actor de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles.

Las autoridades investigan el caso como "un aparente homicidio", después de que la policía y los bomberos acudieran al domicilio de la pareja la tarde del domingo, en un exclusivo barrio de la ciudad.

Reiner es conocido por haber dirigido películas emblemáticas como La princesa prometida, This Is Spinal Tap, Cuenta Conmigo, Cuando Harry conoció a Sally, Miseria y Algunos hombres buenos.

"Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner", señaló un portavoz de la familia en un comunicado difundido a medios estadounidenses.

"Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento extremadamente difícil".

La policía informó que un hombre de 78 años y una mujer de 68 fueron declarados muertos en el lugar, aunque las autoridades no identificaron de inmediato a las víctimas ni ofrecieron detalles sobre las circunstancias de sus fallecimientos.

Asimismo, indicaron que no se han realizado arrestos y que, por el momento, no se busca a ningún sospechoso ni persona de interés.

Rob y Michele Reiner en un evento en la Casa Blanca en 2018.Reuters

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles le dijo a la BBC que recibieron una llamada alrededor de las 15:38, hora local, solicitando asistencia médica en una vivienda del barrio de Brentwood, una zona en la que viven muchas celebridades.

Detectives de la división de homicidios por robo del Departamento de Policía de Los Ángeles también acudieron al lugar y abrieron una investigación por homicidio.

En una conferencia de prensa celebrada la noche del domingo, la policía no ofreció detalles sobre las muertes ni sobre lo que encontraron al llegar a la vivienda. El subjefe Alan Hamilton señaló que ambos cuerpos permanecieron dentro de la casa más de seis horas después de que se recibiera la llamada a los servicios de emergencia.

Las autoridades tampoco precisaron qué tipo de lesiones presentaron las víctimas ni si encontraron alguna arma.

Hamilton indicó que la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles será la encargada de determinar la causa de la muerte.

"Un genio de gran corazón"



El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un comunicado en el que confirmó la muerte de Reiner y su esposa.

Newsom dijo estar "desconsolado" por el fallecimiento de la pareja y describió a Reiner como "un genio de gran corazón, responsable de muchas de las historias clásicas que tanto amamos".

Rob Reiner, hijo del gran comediante Carl Reiner, comenzó su carrera en la década de 1960 y alcanzó la fama interpretando a Meathead en la innovadora serie de televisión All in the Family en los años 70.

El programa era una adaptación estadounidense de la comedia británica Till Death Us Do Part y le valió dos premios Emmy.

Rob Reiner con Christopher Guest en This Is Spinal Tap.Authorized Spinal Tap LLC/Shutterstock

Reiner logró aún más éxito con la comedia de culto This Is Spinal Tap (1984), un falso documental que dirigió y en el que también interpretó al director en pantalla, Marty DiBergi.

Ese fue el inicio de una serie de clásicos del cine hollywoodense dirigidos por Reiner, entre ellos Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry conoció a Sally (1989), Miseria (1990) y Cuestión de Honor o Algunos hombres buenos, (1992), esta última le valió una nominación al Oscar a Mejor Película.

Se reunió nuevamente con el elenco de Spinal Tap para la esperada secuela Spinal Tap II: The End Continues, estrenada en septiembre.

Como actor, también apareció en El lobo de Wall Street y Balas sobre Broadway así como en series de televisión como New Girl y El Oso.

Entre quienes rindieron homenaje también se encuentran el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien afirmó que él y su esposa Michelle estaban desconsolados por la muerte de la pareja.

"Los logros de Rob en cine y televisión nos dejaron algunas de nuestras historias más queridas en pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo había una profunda fe en la bondad de las personas y un compromiso de toda la vida por poner esa creencia en acción".

"Junto a su esposa, vivieron vidas definidas por un propósito. Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos los que los amaron".