La hija mayor de Bruce Willis explicó por qué es difícil saber cómo está su padre

En 2022, el conocido actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el comportamiento, la personalidad y el lenguaje, y para la que, hasta el momento, no existen tratamientos ni cura.

Su familia, encabezada por su hija mayor, Rumer Willis, y su esposa, Emma Heming Willis, ha compartido abiertamente las dificultades y emociones que enfrentan a raíz de este diagnóstico.

El complejo desafío de responder sobre la salud de Bruce Willis



Rumer Willis, la mayor de los cinco hijos del actor, ha sido especialmente franca al abordar la dificultad que implica responder a la recurrente pregunta de los fans: “¿Cómo está Bruce Willis?” Según ha explicado en una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram,

sobre el estado de su padre no tiene una respuesta sencilla. Rumer señaló que “a nadie con DFT le va bien”, reconociendo que cualquier expectativa convencional sobre el bienestar de una persona gravemente enferma no se ajusta a la realidad que vive la familia.

“Está bien para alguien que padece demencia frontotemporal”, manifestó, deslizando que los parámetros habituales sobre la salud y el ánimo ya no aplican para su situación.

La actriz, de 37 años, describe esta consulta como una pregunta “interesante”, pero imposible de responder bajo las categorías habituales de “bien” o “mal”, especialmente cuando la enfermedad es progresiva e irreversible.

Enfatizó cómo el diagnóstico ha transformado su perspectiva sobre el bienestar y resaltó la importancia de aceptar que lo “normal” cambió de significado para su familia.

La perspectiva de Rumer sobre la enfermedad y su impacto



La hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore reconoció abiertamente que la DFT impide medir los avances o retrocesos con los criterios con los que antes evaluaban la salud de su padre.

Sostuvo que los “parámetros normales” sobre el bienestar han dejado de funcionar, adaptándose la familia a nuevas formas de valorar los momentos que comparten.

Así, expresó que aunque su padre puede no reconocerla en ocasiones, lo más valioso para ella es poder abrazarlo, experimentar la cercanía física y sentir el intercambio de afecto, aunque las capacidades cognitivas de Bruce estén mermadas.

Frente al diagnóstico de DFT, Rumer privilegia los instantes en que puede sentir alguna reacción afectiva de su padre, siempre agradecida por la posibilidad de compartir tiempo con él y su hija Louetta. Estos momentos, según cuenta, se convierten en tesoros, aun si los recuerdos y la lucidez ya no acompañan cada encuentro.