Jessie Buckley dedica su Oscar a la maternidad y la familia

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La actriz británica Jessie Buckley, ganadora del Oscar a Mejor Actriz en la edición 2026, transformó la gala en un emotivo tributo a la institución familiar. Al recibir su estatuilla, la intérprete pronunció un discurso que sorprendió por su tono íntimo y firme:

“Me gustaría dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre”.

Buckley, reconocida por su versatilidad en cine y teatro, aprovechó el escenario más importante de la industria para reivindicar la maternidad como un regalo y no como una carga.

“El matrimonio no es una trampa”, afirmó con convicción, añadiendo que “los bebés no son una carga” y que la maternidad debe ser celebrada como una experiencia transformadora.