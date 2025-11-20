Un juez de EEUU desestima una demanda contra Vin Diesel por agresión sexual

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los Ángeles (EE.UU.), 19 nov (EFE).- Un juez de California (EE.UU.) desestimó este miércoles una demanda que acusaba a Vin Diesel de una agresión sexual en 2010 durante el rodaje de la película ‘Fast Five’ por parte de una mujer que aseguraba haber trabajado con el actor estadounidense como asistente.

La tribunal de jueces encabezado por Daniel M. Crowley sostuvo que el argumento de la demandante es «insostenible» y contrario a la intención del código legal del estado de California, según informó Los Angeles Times.

Otro de los argumentos que llevaron a denegar la causa se debe a que California no era la jurisdicción competente para presentar la denuncia.

La denuncia fue presentada en 2023 ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, alegando que el actor estadounidense manoseó, besó a la fuerza y se masturbó frente a la demandante en una habitación de hotel en Atlanta (Georgia).

La denuncia explicó que la agresión sucedió poco más de una semana después de haber sido contratada por Diesel y su productora, One Race Productions, para el rodaje de la quinta película de la popular franquicia de vehículos, y que un día después de los hechos fue despedida por no corresponder las insinuaciones del intérprete.

La mujer también demandó a One Race Productions y a la presidenta de la compañía y hermana de Diesel, Samantha Vincent, quien según el relato de la víctima, fue la encargada de llamarla para despedirla. EFE