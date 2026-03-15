Lista completa de las películas que han ganado el Óscar a Mejor Película

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este domingo 15 de marzo el mundo del cine volverá su mirada al Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, donde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas celebrará una nueva edición de los premios Óscar, considerados los galardones más importantes de la industria cinematográfica.

Entre todas las categorías, Mejor Película es la más esperada de la noche, ya que reconoce a la producción más destacada del año. Sin embargo, esta distinción tiene una larga historia que se remonta a casi un siglo.

Desde 1929, la Academia ha premiado a decenas de producciones en esta categoría, que en sus primeros años no llevaba el mismo nombre.

Inicialmente, el galardón se entregaba bajo el título de “Producción excepcional”. Posteriormente, entre 1941 y 1943, pasó a llamarse “Película excepcional”, hasta que en 1944 adoptó oficialmente el nombre de “Mejor Película”, como se conoce en la actualidad.

A lo largo de los años, este reconocimiento ha sido otorgado a algunas de las producciones más influyentes del cine mundial, desde clásicos como “Lo que el viento se llevó” y “Casablanca”, hasta éxitos más recientes como “Parásito”, “Oppenheimer” y “Anora”.

A continuación, te presentamos la lista de todas las películas que han ganado el Óscar a Mejor Película en la historia del premio:

3.ª edición

Sin novedad en el frente — Universal

4.ª edición

Cimarrón — Radio RKO

5.ª edición

Gran Hotel — Metro-Goldwyn-Mayer

6.ª edición

Cabalgata — Fox

7.ª edición

Sucedió una noche — Columbia

8.ª edición

Motín a bordo — Metro-Goldwyn-Mayer

9.ª edición

El gran Ziegfeld — Metro-Goldwyn-Mayer

10.ª edición

La vida de Émile Zola — Warner Bros.

11.ª edición

No puedes llevártelo contigo — Columbia

12.ª edición

Lo que el viento se llevó — Selznick International Pictures

13.ª edición

Rebeca — Selznick International Pictures

14.ª edición

¡Qué verde era mi valle! — 20th Century Fox

15.ª edición

La señora Miniver — Metro-Goldwyn-Mayer

16.ª edición

Casablanca — Warner Bros.

17.ª edición

Siguiendo mi camino — Paramount

18.ª edición

Días sin huella — Paramount

19.ª edición

Los mejores años de nuestra vida — Samuel Goldwyn Productions

20.ª edición

Pacto de caballeros — 20th Century Fox

21.ª edición

Hamlet — J. Arthur Rank-Two Cities Films

22.ª edición

Todos los hombres del rey — Robert Rossen Productions

23.ª edición

Todo sobre Eva — 20th Century Fox

24.ª edición

Un americano en París — Arthur Freed

25.ª edición

El mayor espectáculo del mundo — Cecil B. DeMille

26.ª edición

De aquí a la eternidad — Buddy Adler

27.ª edición

La ley del silencio — Sam Spiegel

28.ª edición

Marty — Harold Hecht

29.ª edición

La vuelta al mundo en 80 días — Michael Todd

30.ª edición

El puente sobre el río Kwai — Sam Spiegel

31.ª edición

Gigi — Arthur Freed

32.ª edición

Ben-Hur — Sam Zimbalist

33.ª edición

El apartamento — Billy Wilder

34.ª edición

West Side Story — Robert Wise

35.ª edición

Lawrence de Arabia — Sam Spiegel

36.ª edición

Tom Jones — Tony Richardson

37.ª edición

My Fair Lady — Jack L. Warner

38.ª edición

La novicia rebelde — Robert Wise

39.ª edición

Un hombre para la eternidad — Fred Zinnemann

40.ª edición

En el calor de la noche — Walter Mirisch

41.ª edición

Oliver! — John Woolf

42.ª edición

Vaquero de medianoche — Jerome Hellman

43.ª edición

Patton — Frank McCarthy

44.ª edición

Contacto en Francia — Philip D’Antoni

45.ª edición

El padrino — Albert S. Ruddy

46.ª edición

El golpe — Tony Bill, Michael Phillips y Julia Phillips

47.ª edición

El padrino: Parte II — Francis Ford Coppola

48.ª edición

Atrapado sin salida — Saul Zaentz y Michael Douglas

49.ª edición

Rocky — Irwin Winkler y Robert Chartoff

50.ª edición

Annie Hall — Charles H. Joffe

51.ª edición

El cazador — Barry Spikings, Michael Deeley, Michael Cimino y John Peverall

52.ª edición

Gente como uno — Ronald L. Schwary

54.ª edición

Carros de fuego — David Puttnam

55.ª edición

Gandhi — Richard Attenborough

56.ª edición

Términos de cariño — James L. Brooks

57.ª edición

Amadeus — Saul Zaentz

58.ª edición

Memorias de África — Sydney Pollack

59.ª edición

Pelotón — Arnold Kopelson

60.ª edición

El último emperador — Jeremy Thomas

61.ª edición

Rain Man — Mark Johnson

62.ª edición

Paseando a Miss Daisy — Richard D. Zanuck y Lili Fini Zanuck

63.ª edición

Danza con lobos — Jim Wilson y Kevin Costner

64.ª edición

El silencio de los inocentes — Edward Saxon, Kenneth Utt y Ron Bozman

65.ª edición

Sin perdón — Clint Eastwood

66.ª edición

La lista de Schindler — Steven Spielberg, Gerald R. Molen y Branko Lustig

67.ª edición

Forrest Gump — Wendy Finerman, Steve Tisch y Steve Starkey

68.ª edición

Corazón valiente — Mel Gibson, Alan Ladd Jr. y Bruce Davey

69.ª edición

El paciente inglés — Saul Zaentz

70.ª edición

Titanic — James Cameron y Jon Landau

71.ª edición

Shakespeare enamorado — David Parfitt y Donna Gigliotti

72.ª edición

Belleza americana — Bruce Cohen y Dan Jinks

73.ª edición

Gladiador — Douglas Wick, David Franzoni y Branko Lustig

74.ª edición

Una mente brillante — Brian Grazer y Ron Howard

75.ª edición

Chicago — Martin Richards

76.ª edición

El Señor de los Anillos: El retorno del rey — Barrie M. Osborne, Peter Jackson y Fran Walsh

77.ª edición

Crash — Paul Haggis y Cathy Schulman

79.ª edición

Los infiltrados — Graham King

80.ª edición

No es país para viejos — Scott Rudin, Ethan Coen y Joel Coen

81.ª edición

Slumdog Millionaire — Christian Colson

82.ª edición

The Hurt Locker — Kathryn Bigelow, Mark Boal, Nicolas Chartier y Greg Shapiro

83.ª edición

El discurso del rey — Iain Canning, Emile Sherman y Gareth Unwin

84.ª edición

The Artist — Thomas Langmann

85.ª edición

Argo — Grant Heslov, Ben Affleck y George Clooney

86.ª edición

12 años de esclavitud — Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner

87.ª edición

Birdman — Alejandro G. Iñárritu, John Lesher y James W. Skotchdopole

88.ª edición

Spotlight — Michael Sugar, Steve Golin, Nicole Rocklin y Blye Pagon Faust

89.ª edición

Moonlight — Adele Romanski, Dede Gardner y Jeremy Kleiner

90.ª edición

La forma del agua — Guillermo del Toro y J. Miles Dale

91.ª edición

Green Book — Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga

92.ª edición

Parásitos — Kwak Sin Ae y Bong Joon Ho

93.ª edición

Nomadland — Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey y Chloé Zhao

94.ª edición

CODA — Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi y Patrick Wachsberger

95.ª edición

Everything Everywhere All at Once — Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang

96.ª edición

Oppenheimer — Emma Thomas, Charles Roven y Christopher Nolan

97.ª edición

Anora — Alex Coco, Samantha Quan y Sean Baker