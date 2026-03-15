¿Las viste?
Lista completa de las películas que han ganado el Óscar a Mejor Película
Inicialmente, el galardón se entregaba bajo el título de “Producción excepcional”. Posteriormente, entre 1941 y 1943, pasó a llamarse “Película excepcional”, hasta que en 1944 adoptó oficialmente el nombre de “Mejor Película”, como se conoce en la actualidad.
Este domingo 15 de marzo el mundo del cine volverá su mirada al Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, donde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas celebrará una nueva edición de los premios Óscar, considerados los galardones más importantes de la industria cinematográfica.
Entre todas las categorías, Mejor Película es la más esperada de la noche, ya que reconoce a la producción más destacada del año. Sin embargo, esta distinción tiene una larga historia que se remonta a casi un siglo.
Desde 1929, la Academia ha premiado a decenas de producciones en esta categoría, que en sus primeros años no llevaba el mismo nombre.
Inicialmente, el galardón se entregaba bajo el título de “Producción excepcional”. Posteriormente, entre 1941 y 1943, pasó a llamarse “Película excepcional”, hasta que en 1944 adoptó oficialmente el nombre de “Mejor Película”, como se conoce en la actualidad.
A lo largo de los años, este reconocimiento ha sido otorgado a algunas de las producciones más influyentes del cine mundial, desde clásicos como “Lo que el viento se llevó” y “Casablanca”, hasta éxitos más recientes como “Parásito”, “Oppenheimer” y “Anora”.
A continuación, te presentamos la lista de todas las películas que han ganado el Óscar a Mejor Película en la historia del premio:
3.ª edición
Sin novedad en el frente — Universal
4.ª edición
Cimarrón — Radio RKO
5.ª edición
Gran Hotel — Metro-Goldwyn-Mayer
6.ª edición
Cabalgata — Fox
7.ª edición
Sucedió una noche — Columbia
8.ª edición
Motín a bordo — Metro-Goldwyn-Mayer
9.ª edición
El gran Ziegfeld — Metro-Goldwyn-Mayer
10.ª edición
La vida de Émile Zola — Warner Bros.
11.ª edición
No puedes llevártelo contigo — Columbia
12.ª edición
Lo que el viento se llevó — Selznick International Pictures
13.ª edición
Rebeca — Selznick International Pictures
14.ª edición
¡Qué verde era mi valle! — 20th Century Fox
15.ª edición
La señora Miniver — Metro-Goldwyn-Mayer
16.ª edición
Casablanca — Warner Bros.
17.ª edición
Siguiendo mi camino — Paramount
18.ª edición
Días sin huella — Paramount
19.ª edición
Los mejores años de nuestra vida — Samuel Goldwyn Productions
20.ª edición
Pacto de caballeros — 20th Century Fox
21.ª edición
Hamlet — J. Arthur Rank-Two Cities Films
22.ª edición
Todos los hombres del rey — Robert Rossen Productions
23.ª edición
Todo sobre Eva — 20th Century Fox
24.ª edición
Un americano en París — Arthur Freed
25.ª edición
El mayor espectáculo del mundo — Cecil B. DeMille
26.ª edición
De aquí a la eternidad — Buddy Adler
27.ª edición
La ley del silencio — Sam Spiegel
28.ª edición
Marty — Harold Hecht
29.ª edición
La vuelta al mundo en 80 días — Michael Todd
30.ª edición
El puente sobre el río Kwai — Sam Spiegel
31.ª edición
Gigi — Arthur Freed
32.ª edición
Ben-Hur — Sam Zimbalist
33.ª edición
El apartamento — Billy Wilder
34.ª edición
West Side Story — Robert Wise
35.ª edición
Lawrence de Arabia — Sam Spiegel
36.ª edición
Tom Jones — Tony Richardson
37.ª edición
My Fair Lady — Jack L. Warner
38.ª edición
La novicia rebelde — Robert Wise
39.ª edición
Un hombre para la eternidad — Fred Zinnemann
40.ª edición
En el calor de la noche — Walter Mirisch
41.ª edición
Oliver! — John Woolf
42.ª edición
Vaquero de medianoche — Jerome Hellman
43.ª edición
Patton — Frank McCarthy
44.ª edición
Contacto en Francia — Philip D’Antoni
45.ª edición
El padrino — Albert S. Ruddy
46.ª edición
El golpe — Tony Bill, Michael Phillips y Julia Phillips
47.ª edición
El padrino: Parte II — Francis Ford Coppola
48.ª edición
Atrapado sin salida — Saul Zaentz y Michael Douglas
49.ª edición
Rocky — Irwin Winkler y Robert Chartoff
50.ª edición
Annie Hall — Charles H. Joffe
51.ª edición
El cazador — Barry Spikings, Michael Deeley, Michael Cimino y John Peverall
52.ª edición
Gente como uno — Ronald L. Schwary
54.ª edición
Carros de fuego — David Puttnam
55.ª edición
Gandhi — Richard Attenborough
56.ª edición
Términos de cariño — James L. Brooks
57.ª edición
Amadeus — Saul Zaentz
58.ª edición
Memorias de África — Sydney Pollack
59.ª edición
Pelotón — Arnold Kopelson
60.ª edición
El último emperador — Jeremy Thomas
61.ª edición
Rain Man — Mark Johnson
62.ª edición
Paseando a Miss Daisy — Richard D. Zanuck y Lili Fini Zanuck
63.ª edición
Danza con lobos — Jim Wilson y Kevin Costner
64.ª edición
El silencio de los inocentes — Edward Saxon, Kenneth Utt y Ron Bozman
65.ª edición
Sin perdón — Clint Eastwood
66.ª edición
La lista de Schindler — Steven Spielberg, Gerald R. Molen y Branko Lustig
67.ª edición
Forrest Gump — Wendy Finerman, Steve Tisch y Steve Starkey
68.ª edición
Corazón valiente — Mel Gibson, Alan Ladd Jr. y Bruce Davey
69.ª edición
El paciente inglés — Saul Zaentz
70.ª edición
Titanic — James Cameron y Jon Landau
71.ª edición
Shakespeare enamorado — David Parfitt y Donna Gigliotti
72.ª edición
Belleza americana — Bruce Cohen y Dan Jinks
73.ª edición
Gladiador — Douglas Wick, David Franzoni y Branko Lustig
74.ª edición
Una mente brillante — Brian Grazer y Ron Howard
75.ª edición
Chicago — Martin Richards
76.ª edición
El Señor de los Anillos: El retorno del rey — Barrie M. Osborne, Peter Jackson y Fran Walsh
77.ª edición
Crash — Paul Haggis y Cathy Schulman
79.ª edición
Los infiltrados — Graham King
80.ª edición
No es país para viejos — Scott Rudin, Ethan Coen y Joel Coen
81.ª edición
Slumdog Millionaire — Christian Colson
82.ª edición
The Hurt Locker — Kathryn Bigelow, Mark Boal, Nicolas Chartier y Greg Shapiro
83.ª edición
El discurso del rey — Iain Canning, Emile Sherman y Gareth Unwin
84.ª edición
The Artist — Thomas Langmann
85.ª edición
Argo — Grant Heslov, Ben Affleck y George Clooney
86.ª edición
12 años de esclavitud — Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner
87.ª edición
Birdman — Alejandro G. Iñárritu, John Lesher y James W. Skotchdopole
88.ª edición
Spotlight — Michael Sugar, Steve Golin, Nicole Rocklin y Blye Pagon Faust
89.ª edición
Moonlight — Adele Romanski, Dede Gardner y Jeremy Kleiner
90.ª edición
La forma del agua — Guillermo del Toro y J. Miles Dale
91.ª edición
Green Book — Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga
92.ª edición
Parásitos — Kwak Sin Ae y Bong Joon Ho
93.ª edición
Nomadland — Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey y Chloé Zhao
94.ª edición
CODA — Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi y Patrick Wachsberger
95.ª edición
Everything Everywhere All at Once — Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang
96.ª edición
Oppenheimer — Emma Thomas, Charles Roven y Christopher Nolan
97.ª edición
Anora — Alex Coco, Samantha Quan y Sean Baker