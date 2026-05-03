¿Qué ha logrado 'El diablo viste a la moda 2' en su primer fin de semana en cines?

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Veinte años después del original, la secuela de "El diablo viste de Prada" causó sensación en su primer fin de semana en los cines. Impulsado en gran parte por mujeres, "El diablo viste de Prada 2" recaudó 77 millones de dólares en EE. UU. y Canadá, y 156,6 millones a nivel internacional, según estimaciones del estudio del domingo. Encabezó fácilmente la taquilla y situó "Michael" en segundo lugar, aunque la biografía musical se mantuvo bien en su segundo fin de semana, cayendo solo un 44%.

Los estudios 20th Century de Walt Disney Co. inauguraron "El diablo viste de Prada 2" en 4.150 ubicaciones en Norteamérica. Las mujeres representaban alrededor del 76% de los compradores de entradas, según las encuestas a pie de urna de PostTrak; El 74% dijo que "definitivamente recomendaría" la película a amigos. Los críticos fueron algo divididos respecto a la secuela, que muestra a Andy Sachs, interpretado por Anne Hathaway, trabajando una vez más para Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, en la ficticia revista "Runway" en un panorama mediático muy reducido.

La producción de la película costó unos 100 millones de dólares, un impulso significativo respecto al presupuesto de producción de 35 millones de la primera película. Pero como dijo recientemente el cineasta David Frankel a The Associated Press: "Resulta que, cuando terminas de pagar a las mayores estrellas de cine del mundo, sigues teniendo básicamente el mismo presupuesto para hacer la película que hicimos con la primera."

Las estrellas Streep, Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci llevan semanas en una campaña de publicidad global a la vanguardia de la moda, con paradas glamurosas en Tokio, Londres y Nueva York. Incluso Anna Wintour, la inspiración para el diablo vestido de Prada, ha estado involucrada esta vez, apareciendo con Hathaway en el escenario de los Oscar y con Streep en la portada de "Vogue".

Meryl Streep y Anne Hathaway, protagonistas

La primera película se estrenó en junio de 2006 y recaudaría más de 326 millones de dólares en todo el mundo, sin ajustar por inflación. Y quizás más importante aún, se convirtió firmemente en parte en parte en la cultura gracias a sus siempre citables gustos ("gird your loins", "innovador", "eso es todo"). Las secuelas legacy nunca son algo seguro, pero esta vez la expectación era alta: según Nielsen, la audiencia en streaming de "El diablo viste de Prada" aumentó un 428% de marzo de 2026 a abril de 2026.

El segundo puesto fue para el biopic de Michael Jackson de Lionsgate, "Michael", que recaudó 54 millones de dólares en su segundo fin de semana en Norteamérica, donde se proyecta en 3.955 pantallas. Su total mundial ya es de 423,9 millones de dólares. Universal Pictures se encarga del estreno internacional.

Este fin de semana marca el inicio de la temporada de cine de verano en Hollywood, un corredor crucial de 18 semanas que atraviesa el Día del Trabajo y que a menudo representa alrededor del 40% de la taquilla anual. A menudo hay superproducciones de Marvel programadas como inicio de temporada, pero el poder combinado de "El diablo viste de Prada 2" y "Michael" no fue un sustituto nada malo.

"Este es un fin de semana realmente sólido", dijo Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Comscore. "Es esta combinación irresistible la que compensa con creces el hecho de que no haya una película de Marvel para inaugurar la temporada de cine de verano."

"Prada" por sí sola en realidad tuvo mejor éxito que la película de apertura del verano pasado de Marvel, "Thunderbolts". Este fin de semana también hubo varias películas nuevas en cines, incluyendo la película de terror "Hokum" protagonizada por Adam Scott, la adaptación animada de Andy Serkis de "Rebelión en la granja" y la película de supervivencia "Deep Water", protagonizada por Aaron Eckhart y Ben Kingsley.

Todos estrenaron detrás de "The Super Mario Galaxy Movie", que recaudó 12,1 millones de dólares en su quinto fin de semana, y "Project Hail Mary", que recaudó 8,6 millones en su séptimo fin de semana. "Hokum" de Neon lideró a los recién llegados con 6,4 millones de dólares, completando el top cinco, seguida por la muy mal valorada "Rebelión en la granja" con 3,4 millones. "Deep Water" se estrenó con 2,2 millones de dólares.

En el top cuatro de películas, Dergarabedian ha notado una tendencia: "En los últimos meses, los cinéfilos han abrazado realmente el entretenimiento puro y escapista", dijo.

La taquilla anual está actualmente en torno a un 14% más que el año pasado, con unas 2.800 millones de dólares en ventas de entradas nacionales hasta la fecha.

Top 10 películas según la taquilla nacional de EE.UU.

Con las cifras finales nacionales publicadas el lunes, esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de entradas para viernes a domingo en cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore:

1. "El diablo viste de Prada 2", 77 millones de dólares.

2. "Michael", 54 millones de dólares.

3. "La película de Super Mario Galaxy", 12,1 millones de dólares.

4. "Proyecto Hail Mary", 8,6 millones de dólares.

5. "Tonterías", 6,4 millones de dólares.

6. "Rebelión en la granja", 3,4 millones de dólares.

7. "La momia de Lee Cronin," 2,2 millones de dólares.

8. "Deep Water", 2,2 millones de dólares.

9. "Esa vez que me reencarné como baba: La película: Lágrimas del Mar Azul", 1 millón de dólares.

10. "El Drama", 908.303 dólares.