La gala
Luces, cámaras y elegancia: así fue la alfombra roja de los Platino 2026
El glamour fue protagonista: vestidos de alta costura, trajes impecables y accesorios llamativos marcaron tendencia en una noche que combina elegancia con reivindicación cultural
La XIII edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano arrancó este sábado con el esperado desfile de celebridades por la alfombra roja en Playa del Carmen, México. Actores, directores, músicos y personalidades del mundo audiovisual se dieron cita para celebrar lo mejor del cine y las series iberoamericanas.
El glamour fue protagonista: vestidos de alta costura, trajes impecables y accesorios llamativos marcaron tendencia en una noche que combina elegancia con reivindicación cultural. Entre los más esperados estuvieron Cayetana Guillén Cuervo y Carlos Torres, presentadores de la gala, junto a artistas como Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra, quienes también ofrecerán actuaciones musicales durante la ceremonia.
La alfombra roja se convirtió en un espacio de encuentro entre la industria y el público, con entrevistas, flashes y momentos emotivos que anticipan una gala cargada de sorpresas. Los Premios Platino, organizados por EGEDA y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, consolidan así su papel como la gran cita del cine iberoamericano, donde la diversidad cultural y el talento regional brillan con fuerza
Cine
¿Dónde ver los Premios Platino 2026 en Latinoamérica?
Lency Alcántara