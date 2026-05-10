Luces, cámaras y elegancia: así fue la alfombra roja de los Platino 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La XIII edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano arrancó este sábado con el esperado desfile de celebridades por la alfombra roja en Playa del Carmen, México. Actores, directores, músicos y personalidades del mundo audiovisual se dieron cita para celebrar lo mejor del cine y las series iberoamericanas.

El glamour fue protagonista: vestidos de alta costura, trajes impecables y accesorios llamativos marcaron tendencia en una noche que combina elegancia con reivindicación cultural. Entre los más esperados estuvieron Cayetana Guillén Cuervo y Carlos Torres, presentadores de la gala, junto a artistas como Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra, quienes también ofrecerán actuaciones musicales durante la ceremonia.

El glamour fue protagonista: vestidos de alta costura, trajes impecables y accesorios llamativos marcaron tendencia en una noche que combina elegancia con reivindicación cultural.

La alfombra roja se convirtió en un espacio de encuentro entre la industria y el público, con entrevistas, flashes y momentos emotivos que anticipan una gala cargada de sorpresas. Los Premios Platino, organizados por EGEDA y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, consolidan así su papel como la gran cita del cine iberoamericano, donde la diversidad cultural y el talento regional brillan con fuerza