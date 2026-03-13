Los momentos más emotivos de dominicanos en los premios Oscar

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Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando la actriz de origen dominicano ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por la película Emilia Pérez.

La fémina conocida por sus papeles en Avatar y Guardians of the Galaxy, dedicó el premio a su abuela y a su herencia inmigrante.

La actriz quiso dedicar el premio su abuela, de nombre Dolores Argentina Cesse, fallecida hace casi seis años.

«Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de inmigrantes con sueños y dignidad y manos trabajadoras, y soy la primera latina de origen dominicano en recibir un trofeo de la Academia por cantar y hablar en español y espero no ser la última», dijo Saldaña, poniéndose la mano en el corazón y llorando de emoción durante su discurso de agradecimiento.

Zoe Saldaña llama a su madre

En su discurso, Saldaña también destacó su herencia latina y dominicana, agradeciendo poder cantar y hablar en español en la película que le dio el Óscar.

Zoe Saldaña, actriz taquillera y ganadora del Óscar

La actriz se enfrentaba en esta contienda a Ariana Grande (‘Wicked’), Felicity Jones (‘The Brutalist’), Monica Barbaro (‘A Complete Unknown’) e Isabella Rossellini (‘Conclave’).

Saldaña ya había sido premiada en los Globos de Oro el pasado enero y se alzó con un BAFTA a mejor actriz de reparto. Además logró el reconocimiento del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) y el de la crítica especializada (Critics Choice), sobreviviendo así a la vorágine de ‘Emilia Pérez’.

Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2.000 millones de dólares: ‘Avatar’ (2009), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Avengers: Endgame’ (2019) y ‘Avengers: Infinity War’ (2018).

(Con información de EFE)