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Los momentos más emotivos de dominicanos en los premios Oscar
La actriz quiso dedicar el premio su abuela, de nombre Dolores Argentina Cesse, fallecida hace casi seis años.
Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando la actriz de origen dominicano ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por la película Emilia Pérez.
La fémina conocida por sus papeles en Avatar y Guardians of the Galaxy, dedicó el premio a su abuela y a su herencia inmigrante.
La actriz quiso dedicar el premio su abuela, de nombre Dolores Argentina Cesse, fallecida hace casi seis años.
«Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de inmigrantes con sueños y dignidad y manos trabajadoras, y soy la primera latina de origen dominicano en recibir un trofeo de la Academia por cantar y hablar en español y espero no ser la última», dijo Saldaña, poniéndose la mano en el corazón y llorando de emoción durante su discurso de agradecimiento.
En su discurso, Saldaña también destacó su herencia latina y dominicana, agradeciendo poder cantar y hablar en español en la película que le dio el Óscar.
Zoe Saldaña, actriz taquillera y ganadora del Óscar
La actriz se enfrentaba en esta contienda a Ariana Grande (‘Wicked’), Felicity Jones (‘The Brutalist’), Monica Barbaro (‘A Complete Unknown’) e Isabella Rossellini (‘Conclave’).
Saldaña ya había sido premiada en los Globos de Oro el pasado enero y se alzó con un BAFTA a mejor actriz de reparto. Además logró el reconocimiento del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) y el de la crítica especializada (Critics Choice), sobreviviendo así a la vorágine de ‘Emilia Pérez’.
Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2.000 millones de dólares: ‘Avatar’ (2009), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Avengers: Endgame’ (2019) y ‘Avengers: Infinity War’ (2018).
(Con información de EFE)
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