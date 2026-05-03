De la NBA a Hollywood: así aparece el dominicano Karl-Anthony Towns en El Diablo viste a la Moda 2

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El baloncestista dominicano Karl-Anthony Towns sorprendió al aparecer en una escena de la película The Devil Wears Prada 2 (El diablo viste a la moda 2), secuela del exitoso filme protagonizado por Anne Hathaway y Meryl Streep.

En el adelanto que circula en redes sociales, el pívot de los New York Knicks comparte una breve conversación con Hathaway, quien retoma su papel de Andy Sachs.

“Hola, soy Karl”.

“¿Cómo estás? Fue una gran serie”.

“Oh, lo aprecio, gracias”.

“O sea, fue emocionante ser neoyorquino”, intercambian en la escena.

La aparición del dominicano ha generado reacciones entre fanáticos, al verlo participar en una de las franquicias cinematográficas más populares del mundo de la moda y el entretenimiento.

Actualmente, Towns atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos, consolidándose como una de las principales figuras de los Knicks durante los playoffs de la NBA.