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Dominicano Karl-Anthony aparece en El Diablo viste a la moda 2

Dominicano Karl-Anthony aparece en El Diablo viste a la moda 2

De la NBA a Hollywood: así aparece el dominicano Karl-Anthony Towns en El Diablo viste a la Moda 2

El pívot de los New York Knicks comparte una breve conversación con Hathaway, quien retoma su papel de Andy Sachs.

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El baloncestista dominicano Karl-Anthony Towns sorprendió al aparecer en una escena de la película The Devil Wears Prada 2 (El diablo viste a la moda 2), secuela del exitoso filme protagonizado por Anne Hathaway y Meryl Streep.

En el adelanto que circula en redes sociales, el pívot de los New York Knicks comparte una breve conversación con Hathaway, quien retoma su papel de Andy Sachs.

“Hola, soy Karl”.

“¿Cómo estás? Fue una gran serie”.

“Oh, lo aprecio, gracias”.

“O sea, fue emocionante ser neoyorquino”, intercambian en la escena.

La aparición del dominicano ha generado reacciones entre fanáticos, al verlo participar en una de las franquicias cinematográficas más populares del mundo de la moda y el entretenimiento.

Actualmente, Towns atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos, consolidándose como una de las principales figuras de los Knicks durante los playoffs de la NBA.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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