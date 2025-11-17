Película “Marileidy”, homenaje al esfuerzo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. RD. La película “Marileidy”, es una producción encabezada por la periodista y cineasta Jessica Hasbún y el productor Kelvin Liria, quienes también fungen como los productores del proyecto, que busca rendir homenaje al esfuerzo de la atleta.

Recientemente, Marileidy Paulino, campeona olímpica que inspira la cinta, compartió con la prensa junto a Yisneidy Alcántara, la joven atleta que la interpreta en la gran pantalla.

Ambas vestidas de manera idéntica, provocando una ovación espontánea del público. Ese gesto simbólico —la atleta real y su reflejo cinematográfico frente a frente— marcó un instante de profunda emoción que unió al deporte y al arte bajo un mismo aplauso.

La conducción de la actividad estuvo a cargo de la reconocida comunicadora Yinnette Then Comprés, mientras que Jessica Hasbún moderó un conversatorio lleno de inspiración, donde Marileidy y Yisneidy compartieron sus vivencias, sus sacrificios y el poder transformador de los sueños alcanzados.

Dirigida por Tito Rodríguez, con la dirección de fotografía de Oliver Mota, la producción de línea de Yuneidys Lachapell y el guión de Junior Rosario, basado en los escritos de la propia Marileidy, la película fue filmada en República Dominicana y Colombia.