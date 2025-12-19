La película de Tom Cruise con Alejandro G. Iñárritu ya tiene fecha de estreno

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los Ángeles. La película 'Digger', el nuevo filme del actor estadounidense Tom Cruise y del director mexicano Alejandro González Iñárritu, se estrenará en la gran pantalla en octubre de 2026.

Cruise compartió este jueves en redes sociales un avance de la película, descrita como "una comedia de proporciones catastróficas" y en el que aparece sujetando una pala.

La película que se rodó en el Reino Unido durante seis meses, marca el primer filme en inglés de Iñárritu desde 'Revenant: El Renacido', que le valió a su protagonista, Leonardo DiCaprio, su primer Óscar a mejor actor en 2016.

Producida y dirigida por Iñárritu, poco se sabe del argumento de esta película, en la que el actor estadounidense interpreta a Digger Rockwell, un poderoso hombre que "se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo", de acuerdo con la sinopsis compartida por Warner Bros.

El reparto también incluye a Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D'Arcy.

'Digger' es el primer proyecto desde que el actor de 'Imposible Mision' firmó un acuerdo para desarrollar películas de cine con Warner Bros. Discovery.