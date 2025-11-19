Radcliffe pasa la varita: carta de apoyo al nuevo Harry Potter

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Daniel Radcliffe, el inolvidable Harry Potter en ocho largometrajes, ha revolucionado las redes y a los fans de la saga con una carta de apoyo que ha enviado a Dominic McLaughlin, el actor que interpretará al joven mago en la nueva serie de HBO.

«No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, y incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor’», explicó el actor en una entrevista en el programa de televisión Good Morning America.

Radcliffe aseguró que conoce a gente que trabaja en la nueva serie y quiso enviarle una nota a McLaughlin, que respondió a su vez con «un mensaje muy dulce».

El actor tenía 11 años cuando empezó a encarnar a Harry Potter, la misma edad que tiene ahora McLaughlin, al que en la serie acompañarán Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron), que retoman los papeles que en el cine interpretaron Emma Watson y Rupert Grint.

“Cuando veo las fotos de estos niños parecen muy jóvenes, simplemente los miro y me digo: ‘oh, es una locura que hiciera eso a esa edad’. Pero también es increíblemente dulce y espero que lo estén pasando genial”, agregó Radcliffe en la entrevista, emitida este martes.

Unas palabras que no tardaron en replicarse por las redes sociales, con muchos mensajes de fans que han aplaudido a Radcliffe por su carta, además de expresar su entusiasmo por el nuevo proyecto para televisión.

La serie se estrenará en 2027

La serie, cuyo rodaje comenzó el pasado mes de julio en los estudios Warner Bros. de Leavesden, Reino Unido, se estrenará en la plataforma en 2027.

El reparto también incluye a figuras como John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu interpretando a Severus Snape y Nick Frost en el rol del entrañable Rubeus Hagrid.

La serie promete ser «una fiel adaptación» de los libros de Harry Potter, con J.K. Rowling, creadora de la saga literaria, como productora ejecutiva.

Está previsto que cada temporada esté basada en una de las entregas de la saga.

Rowling escribió siete libros de Harry Potter de los que se han vendido más de 600 millones de ejemplares, mientras que las ocho películas recaudaron 6.822 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.