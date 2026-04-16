Realizan gala premier de “Milly, Reina del Merengue”

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La vida, obra y música de la reconocida artista dominicana Milly Quezada está lista para llegar a todos los cines del país este jueves 16 de abril, un largometraje musical inspirado en la historia de la icónica merenguera ganadora del Latin Grammy y reconocida con el premio a la excelencia de The Latin Recording Academy.

La gala premier de la cinta estuvo encabezada por el elenco, protagonizado por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr., así como por su directora, guionista y productora Leticia Tonos Paniagua.

“Milly, Reina del Merengue” es una biopic de 118 minutos cuya historia narra cómo, tras verse obligada a emigrar a Estados Unidos a temprana edad en medio de la agitación política en su país, llega al Washington Heights de los años setenta en medio del auge de la música latina. Allí inicia un viaje emocional que la lleva a encontrar su propia voz.

"Estoy súper emocionada, súper nerviosa, con el sentimiento de que la gente no solamente vea la película y que disfrute de esa experiencia que Leticia logra amarrar con su forma de contar las historias, y sobretodo de ver que en este país la cinematografía va muy en alto y a pasos agigantados en progreso, calidad, no solo para el país, sino para el mundo. Además, haciendo historia de que es el primer largometraje musical en la cinematografía dominicana. Eso me entusiasma muchisima y me enorgullese, como siempre, de ser dominicana", manifestó Milly Quezada.

“Además del béisbol, la música es la huella digital por la que se nos reconoce mundialmente, y Milly es su gran embajadora. Queremos aprovechar ese atractivo no solo cultural, sino también comercial, a través de una propuesta atrevida dentro de nuestro cine como lo es el género musical. ¡Prepárense para reír, bailar y emocionarse!”, agregó Leticia Tonos.

Además, “Milly, Reina del Merengue” cuenta con la participación de Jalsen Santana, Nicole Padrón, Raidher Díaz, Carasaf Sánchez, Raymond Moreta, Cindy Galán, Gracielina Olivero, Marisabel Marte, Braulio Castillo, Pavel Núñez, Jandy Ventura, Ramón Tolentino y DJ Topo.

Guiada por canciones del célebre repertorio de Milly Quezada, la película ofrece un recorrido íntimo y vibrante por sus primeros años en el Nueva York de las décadas de 1970 y 1980, capturando el pulso cultural que dio forma tanto a la artista como a toda una generación.

“Milly, Reina del Merengue” está producida por Línea Espiral (RD), Belle Films (PR), Reaktor (PR). Asimismo, fue la película de apertura del 18vo. Festival de Cine Global de Santo Domingo, Selección Oficial del Miami Film Festival y del Festival Internacional de Cine de Panamá, donde tuvo el honor de ser la película que cierre tan importante evento.