Regresa el Santo Domingo OutFest, celebrando su 13.ª Muestra Internacional de Cine LGBTIQ+

Del 11 al 14 de diciembre, en la Cinemateca Dominicana en la Plaza de la Cultura y la Dirección General de Mecenazgo en la Zona Colonial, volverá a realizarse el Santo Domingo OutFest, celebrando en esta ocasión, su 13.ª Muestra Internacional de Cine LGBTIQ+ Santo Domingo OutFest 2025, un encuentro cinematográfico que defiende los derechos humanos a través del séptimo arte.

“Estamos muy emocionados con el regreso de nuestra Muestra, importante actividad para una sociedad más justa e inclusiva, que no se realizaba desde el año 2020. En esta nueva edición, tendremos más de 40 producciones de ficción y documental, provenientes de 19 países y territorios de América Latina, el Caribe, Europa y Asia”, detalló Daniel Benítez, director ejecutivo de REVASAorg, institución que organiza la actividad.

Durante el OutFest 2025, cuya entrada será completamente gratuita a todas las actividades, se abordarán historias diversas sobre identidades trans, lesbianas, gays, bisexuales, personas no binarias, migración, trabajo sexual, familia elegida, espiritualidad, violencia, salud, memoria corporal y justicia social.

“El cine es un acto político. Con el OutFest defendemos vidas, dignidad y libertad a través de historias que jamás deben ser silenciadas”, afirmó Benítez.

Países participantes

Los países participantes en esta edición serán Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú, Reino Unido, República Dominicana, República Checa, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico. (Incluyendo coproducciones multilaterales entre países europeos y latinoamericanos).

Entre las películas destacadas se encuentran “La Estrategia del Mero”, dirigida por Edgar Alberto De Luque Jácomey realizada entre Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana, una obra que explora con fuerza las vivencias, espiritualidades y corporalidades queer en el Caribe y América Latina; “Baby”, del director Marcelo Caetano, una coproducción de Brasil, Francia y los Países Bajos, que aborda con intensidad temas de deseo, vulnerabilidad y supervivencia, desde una mirada profundamente humana y “Skiff”, dirigida por Cecilia Verheyden de Bélgica, un filme que penetra en la tensión, el rigor y las intimidades que emergen en el competitivo mundo del remo femenino.

La actividad también tendrá como aliados y auspiciadores, la Dirección General de Cine (DGCINE), Cinemateca Dominicana, la Dirección General de Mecenazgo, American Jewish World Service y Synapsis+.