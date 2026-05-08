El regreso de "La Momia": lo que se sabe de la nueva película

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Después de más de dos décadas de expectativa, Brendan Fraser confirmó públicamente su regreso como Rick O’Connell en la cuarta entrega de La Momia. El anuncio lo realizó durante su participación en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde aseguró que la nueva película buscará darle a los fans “lo que han pedido durante más de 20 años”.

El actor, que se convirtió en ícono del cine de aventuras en los años 2000, reveló que el proyecto apostará por la nostalgia y reunirá nuevamente al equipo original, incluyendo a la actriz Rachel Weisz. “Sí”, respondió entre aplausos cuando se le preguntó si estaba involucrado en la producción. “Vamos a reunir nuevamente al equipo. Es la única forma de hacerlo, ¿no?”, añadió emocionado.

La franquicia, que debutó en 1999 con gran éxito de taquilla, se consolidó como una de las sagas más recordadas del cine de acción y fantasía. Con esta nueva entrega, los productores buscan revivir el espíritu de las películas originales y conectar con una generación que creció con las aventuras de O’Connell enfrentando momias y maldiciones ancestrales.