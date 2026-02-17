Rodaje de “El misterio del Caribe” en RD: ¿Qué impacto tendrá en el país?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana es el escenario elegido en el cual se filma la nueva película “El Misterio del Caribe”, una aventura familiar de acción y misterio producida en colaboración con Madrid y que cuanta con las actuaciones de David Chocarro, Iván Sánchez, Martin Fajardo, Sterlyn Ramírez, Luis Carlos de la Lombana, Juan Andrés Cabrera, Nashla Bogaert y Zoe Martín Lachapell.

El largometraje es creado y dirigido por Esteban Martín, director y productor con amplia trayectoria en cine y televisión, con experiencia internacional y dominio de múltiples géneros, desde comedia y drama hasta acción y suspenso.

Además, e producido por Yuneidys Lachapell Camilo, como productora general y ejecutiva, quien cuenta con más de 15 años de experiencia y participación en más de 40 proyectos locales e internacionales.

Cabe destacar que “El Misterio del Caribe” se lleva a cabo bajo el sello de AlmaFuerte Cine, con un modelo de coproducción iberoamericana orientado a una proyección internacional y estreno previsto para 2027. Cuenta con el guion de Junior Rosario y Frank Baiz.

Esta película contará la historia de Lucy, una adolescente dominicana adoptada en Madrid por una pareja de científicos.

Ella regresa al Caribe y se ve atrapada en una expedición que busca un tesoro legendario. Cuando un cofre y un mapa conectan la misión con su pasado, la cacería del ‘tesoro’ se convierte en una búsqueda personal: encontrar la verdad sobre su origen y el paradero de su madre, enfrentándose a Vladimir, un antagonista dispuesto a controlar cada pista.

“El Misterio del Caribe es una película hecha en familia. Yo la dirijo y la escribo, Yuneidys la produce, y nuestra hija Zoé la vive en pantalla. Esa combinación se siente en el set: trabajamos con una energía muy humana, muy protectora, que también se convierte en el tono de la película”, afirma su director, Esteban Martín.

“Este rodaje tiene un objetivo que va más allá de filmar: abrir puertas reales. Estamos creando una plataforma para jóvenes actores y equipos técnicos emergentes que necesitan una ruta profesional y estándares altos para poder proyectarse”, añade Yuneidys Lachapell Camilo.

Además, el reparto reúne figuras reconocidas de la industria iberoamericana junto a talento emergente con proyección internacional, tales como Iván Sánchez de España de producciones como La Reina del Sur, Culpa Mia,

Culpa tuya y Culpa Nuestra; David Chocarro de proyectos como 100 días para Enamorarnos, La Doña, Tríada y Mi Verdad Oculta; Luis Carlos de La Lombana con créditos en The Blacklist, The Equalizer, FBI: Most Wanted, El amor en tiempos de cólera; Martín Fajardo reconocido por su papel en la serie Griselda (Netflix), Now and Then (primera serie bilingüe de Apple TV+), Bunk’d (Disney Channel) y The Revenge of La Llorona (Warner Bros).

Además, Zoe Martin Lachapell representa la nueva generación de actores jóvenes del cine de habla hispana y ha estado en producciones como Are you Afraid of the Dark? (Nickelodeon), ⁠Teacher Mechy, ⁠Butiyo y ⁠La novia del Atlántico; Nashla Bogaert actriz y productora con una de las trayectorias más destacadas del cine caribeño contemporáneo; Sterlyn Ramírez, quien ha producido películas como Boca Chica (Nora Ephron Award, Tribeca), 15 Hours (SIGNIS Award, Málaga) y Zafari (San Sebastián), y actualmente trabaja en La Boca del Horno, en postproducción; y Juan Andrés Cabrera (Venezuela/Inglaterra), actor formado en East 15 Acting School (Reino Unido), donde obtuvo un BA en Acting and Physical Theatre.

El equipo de realización incluye a Hernán Herrera en la fotografía, Valerie Hernández de VHO en la dirección de casting, Shaina Cohen en el diseño de producción, Shakira Reyes en la producción de línea, Leandra Faña en el vestuario, Evand Torres en maquillaje, Jandeira Aviron peluquería y Ana Peguero primera asistente de AD.

La producción ejecutiva está conformada por Sterlyn Ramírez, Zumaya Cordero, Pedro Urrutia, Francisco Disla y Ana Iris Gómez (Aldea Studios).

La coproducción internacional incluye a Javier Aybar (MADCO Studios, España) y Manuel Manzione (LHM, Argentina), bajo la distribución de Caribbean Films Distribution.

La cinta se filma en diferentes locaciones de la República Dominicana.