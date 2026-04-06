Super Mario domina la taquilla internacional: ¿cuántos millones de dólares ha recaudado?

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La nueva película de Super Mario, que llegó a cines de todo el mundo el 1 de abril en plena Semana Santa, ha arrasado en la taquilla con un total de 372 millones de dólares de recaudación, el mayor éxito de taquilla en lo que va de 2026.

'The Super Mario Galaxy Movie' ('Super Mario Galaxy: La película') recaudó 190,1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y contó con una recaudación de 182,4 millones de dólares en otros 80 países, según datos de la web Box Office Mojo.

El estreno ha batido varios récords: es el quinto mejor estreno de la historia para una película de animación y el cuarto mejor para un lanzamiento de un estudio de Hollywood, solo superado por 'Zootopia 2' ('Zootrópolis 2'), 'Moana 2' ('Vaiana 2') y 'Super Mario' -sin ajustar inflación-, según relata Hollywood Reporter.

Super Mario se ha convertido en la única franquicia de una película animada inspirada en un videojuego con dos títulos que superaron los 350 millones de dólares en su estreno.

La primera película de Mario Bros -estrenada en la Semana Santa de 2023- recaudó 375 millones en su estreno en todo el mundo. A lo largo de varias meses en cartelera, recaudó en total 1.300 millones de dólares.

'Project Hail Mary' ('Proyecto Salvación') que ha liderado la taquilla durante las últimas dos semanas con Ryan Gosling como protagonista, baja esta semana al segundo puesto y acumula 420 millones de dólares en todo el mundo.

En el tercer puesto, la comedia negra 'The Drama', con Zendaya y Robert Pattison, ha recaudado esta Semana Santa 26 millones de dólares en todo el mundo, 14 de ellos solo en Estados Unidos y Canadá.

'Hoppers' se queda en el cuarto puesto de la taquilla de Estados Unidos y Canadá con 5,8 millones de dólares y acumula 512 millones de dólares en todo el mundo, mientras que 'Reminders of Him' ('No te olvidaré') alcanza 79 millones de dólares de recaudación.