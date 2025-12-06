Tommy Shelby vuelve: Netflix anuncia la película de ´Peaky Blinders´ para 2026

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Cuatro años después de haber concluido su exitosa etapa televisiva, Peaky Blinders está listo para regresar, esta vez en formato cinematográfico.

El anuncio vino acompañado de un teaser póster que encendió la emoción de los fanáticos alrededor del mundo, quienes esperaban desde 2022 la continuación de la historia de Tommy Shelby y su familia.

La nueva cinta está dirigida por Tom Harper, quien ya trabajó en la serie original, y cuenta nuevamente con Steven Knight como guionista y productor, asegurando así la continuidad narrativa y el estilo característico que convirtió a Peaky Blinders en un fenómeno mundial.

La película se desarrolla en la Birmingham de 1940, en un contexto marcado por el caos de la Segunda Guerra Mundial. Según la sinopsis oficial, Tommy Shelby deberá abandonar su exilio autoimpuesto para enfrentar "su ajuste de cuentas más peligroso y destructivo hasta ahora".

El elenco vuelve a reunir a varias figuras clave de la serie. Cillian Murphy retoma su icónico papel como Tommy Shelby, acompañado por Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck y Stephen Graham, quienes regresan a sus personajes habituales.

A estas caras conocidas se suman figuras destacadas como Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan, ampliando el universo de personajes y aportando nuevas dinámicas a la trama.

El anuncio ha revitalizado el entusiasmo de la comunidad de seguidores, que durante años especuló sobre una posible película o continuación televisiva.

Si bien esta producción funciona como cierre narrativo del arco principal, también se ha confirmado que no será el último proyecto del universo Peaky Blinders, ya que se encuentra en desarrollo una serie secuela que ampliará la historia, con Cillian Murphy involucrado de manera cercana.

La Segunda Guerra Mundial se presenta no solo como telón de fondo, sino como un elemento clave que pondrá en juego el futuro de los Shelby y del propio Tommy, quien tendrá que decidir entre enfrentar su legado o permitir que su mundo se derrumbe.

El regreso de Peaky Blinders marca uno de los estrenos más esperados de 2026 y reafirma el impacto cultural de una historia que, pese a haber terminado en televisión, nunca dejó de resonar entre sus seguidores. Netflix apuesta fuerte con este largometraje, que promete emociones intensas, nuevos enemigos y el sello inconfundible del clan Shelby.