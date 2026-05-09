¿Dónde ver los Premios Platino 2026 en Latinoamérica?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La XIII edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano se celebrará este sábado 9 de mayo en el Caribe mexicano, con transmisión en vivo para toda Latinoamérica y el Caribe.

El evento, que reúne a lo mejor del talento audiovisual iberoamericano, contará con la conducción de Cayetana Guillén Cuervo y Carlos Torres, además de presentaciones musicales de artistas como Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra.

Las transmisiones estarán disponibles en distintos canales y horarios según cada país. En República Dominicana se podrá ver a través de Telesistema a las 9:00 de la noche; en Venezuela por Venevisión a las 9:00 p.m.; en Uruguay por Canal 5 a las 10:00 p.m.; y en toda Latinoamérica y el Caribe (excepto Puerto Rico) por TNT y MAX.

La señal de TNT también ofrecerá un preshow especial con horarios adaptados a cada ciudad: en México a las 7:00 p.m. en Cancún y a las 6:00 p.m. en Ciudad de México; en Panamá y Colombia a las 7:00 p.m.; en Venezuela y Chile a las 8:00 p.m.; y en Argentina a las 9:00 p.m., seguido de la gala principal.

Los Premios Platino, organizados por EGEDA y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, se han consolidado como la gran cita del cine iberoamericano desde su primera edición en 2014, celebrando la diversidad cultural y el talento de la región.