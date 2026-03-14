Los vestidos más icónicos de la alfombra roja de los Óscar

Todos se emocionan por ver a sus actores favoritos ganar el máximo premio en la industria del cine, pero hay algo más por el que todos ven la gala de los Óscar: los atuendos.
El domingo 15 de marzo se celebra su edición número 98 en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles.
Pero mientras tanto, aquí te compartimos una galería con los vestidos más icónicos en la historia de la gala:
En 2020, Scarlett Johansson, fue la sensación con un vestido plateado de Óscar de la Renta
El homenaje a Audrey Hepburn de Lady Gaga (2019)
Arianna Grande con su imponente vestido rosa en la 96 edición de los Óscar
En la la 95ª edición de los Premios Oscar, Ana de Armas llegó como el retrato de Marilyn Monroe
En 2013 Jennifer Lawrence ganó como mejor actriz en los Óscar, pero también acaparó miradas con su imponente vestido de Dior
En 2024, Zendaya fue protagonista con un vestido de palmeras de Armani Privé
Cuando Sandra Hüller pisó la alfombra roja en 2024 fue la sensación con su imponente vestido negro de escote
¿Rojo con rojo? En 2023 las miradas fueron para Cara Delevingne con su vestido de la colección de alta costura de Elie Saab
¡El Diablo viste a la moda y de rojo! Meryl Streep deslumbró en la gala de los Oscar 2018
La palabra icónica perteneció a Nicole Kidman en 2028 con su vestido azul con destellos brillantes
Halle Berry en 2017 con un vestido de alta costura de Atelier Versace
La barbie humana, Margot Robbie y su brillante vestido en la gala de 2026
El icónico vestido de Armani Privé que llevó Cate Blanchett en 2014
Natalie Portman (2005)