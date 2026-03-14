Los vestidos más icónicos de la alfombra roja de los Óscar

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Todos se emocionan por ver a sus actores favoritos ganar el máximo premio en la industria del cine, pero hay algo más por el que todos ven la gala de los Óscar: los atuendos.

El domingo 15 de marzo se celebra su edición número 98 en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles.

Pero mientras tanto, aquí te compartimos una galería con los vestidos más icónicos en la historia de la gala:

En 2020, Scarlett Johansson, fue la sensación con un vestido plateado de Óscar de la Renta

Scarlett Johansson luce un traje de satén en el after party de Vanity Fair. Jon Kopaloff

Nicole Kidman, de Balenciaga en los Oscar 2007 GTRES/ Kevork Djansezian / AP Photo / Radialpress

El homenaje a Audrey Hepburn de Lady Gaga (2019)

Lady Gaga deslumbra(Reuters)

Arianna Grande con su imponente vestido rosa en la 96 edición de los Óscar

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - 10 DE MARZO: Ariana Grande asiste a la 96.ª edición de los Premios Óscar el 10 de marzo de 2024 en Hollywood, California. (Foto de Sarah Morris/WireImage) Por Sarah Morris

En la la 95ª edición de los Premios Oscar, Ana de Armas llegó como el retrato de Marilyn Monroe

Ana de Armas llega a los Oscars 2023 usando un vestido Louis Vuitton.Mike Coppola

En 2013 Jennifer Lawrence ganó como mejor actriz en los Óscar, pero también acaparó miradas con su imponente vestido de Dior

Jennifer LawrenceFuente externa

En 2024, Zendaya fue protagonista con un vestido de palmeras de Armani Privé

Aliah Anderson/Getty Images

Cuando Sandra Hüller pisó la alfombra roja en 2024 fue la sensación con su imponente vestido negro de escote

Sandra Hüller con un imponente vestido negro de CartierGuetty Images

¿Rojo con rojo? En 2023 las miradas fueron para Cara Delevingne con su vestido de la colección de alta costura de Elie Saab

Cara Delevingne llevó un vestido rojo con escote de la colección de Elie SaabGuetty

​Images

¡El Diablo viste a la moda y de rojo! Meryl Streep deslumbró en la gala de los Oscar 2018

Diseño de Christian DiorGuetty Images

La palabra icónica perteneció a Nicole Kidman en 2028 con su vestido azul con destellos brillantes

Vestido de Armani Privé Frazer Harrison/Getty Images

Halle Berry en 2017 con un vestido de alta costura de Atelier Versace

, Halle BerryGuetty Images

La barbie humana, Margot Robbie y su brillante vestido en la gala de 2026

Diseño de Tom FordGuetty Images

El icónico vestido de Armani Privé que llevó Cate Blanchett en 2014

Cate Blanchett se llevó el Oscar y encabezó la lista de mejores vestidasAxelle/Bauer-Griffin

Natalie Portman (2005)