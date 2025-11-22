William Levy presenta la película 'Bajo un volcán': “La mujer es importante de nacimiento"

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tras 20 años siendo uno de los mayores galanes de la televisión en México y Estados Unidos, el actor cubano William Levy viaja a España para convertirse en militar por su última película ‘Bajo un volcán’, en la que junto a un grupo de talentosas mujeres muestra que en el cine la mujer “no necesita un personaje que le haga sentirse bien, porque ya es importante de nacimiento”.

El intérprete, de 45 años, replantea en una entrevista con EFE este viernes en Ciudad de México la imagen que hay frecuentemente en las comedias románticas de los personajes femeninos y recalca que en este largometraje no hay esa necesidad de darle mayor importancia a los roles femeninos.

“En la vida real la mujer aporta muchas cosas. No es que haya que hacerlo para darle importancia, la importancia la tienen ya de por sí”, afirma el también productor de la película que se estrena este viernes en la plataforma de streaming ViX.

En ‘Bajo un volcán’, Levy interpreta a un capitán de la Unidad Militar de Emergencias española (UME) que junto a dos vulcanólogas, interpretadas por la española Maggie Civantos ('Vis a Vis') y la mexicana Fabiola Guajardo ('La Jefa'), tendrán que evitar la entrada en erupción y la desaparición de un pueblo en la isla española de Tenerife.

La catástrofe recuerda la erupción volcánica que sufrió una de las islas del archipiélago canario en 2021, La Palma, que durante casi tres meses afectó al territorio insular español.

“La gente ha sido desalojada de sus hogares, han sido de verdad sacadas. Hay gente que no han revisitado sus hogares, que sigue sin casa. Es un tema delicado”, explicó sobre las 7.000 personas que fueron evacuadas y las más de 1.300 viviendas que fueron destruidas.

Para el artista, conocido por novelas como ‘La tempestad’ (2013) o ‘Cuidado con el ángel’ (2008), es importante también “generar alivio” a las víctimas que vean el filme, el cual tiene “toques de humor”’, aunque “siempre desde el respeto”.

“El reto de llevar a cabo esta historia, justo después de lo que pasó en la Palma. Te llevas una película de comedia sobre algo que pasó justamente hace un año y que mucha gente sufrió (...) Es una línea un poco delgada que hay que tener en cuenta”, puntualiza.

Cine internacional

El rodaje de la cinta, en el municipio de Garachico, donde Levy estuvo acompañado por Fabiola Guajardo, supone su primer trabajo en España y un sueño cumplido con el que se demuestran las “colaboraciones entre España y México” en la industria cinematográfica.

“Que puedan conocer tu trabajo, mucho más allá de tu propio país y tener estos tipos de intercambios y una cultura mucho más amplia, te dan muchas ganas de poder hacerlo más veces”, apunta.

La actriz, “enamorada” de los paisajes de España y su comida, destaca positivamente la experiencia de poder trabajar al otro lado del charco y seguir haciendo aquello “que le da vida”: actuar y que el público responda a su trabajo.

“Bajo un volcán” entró en el top 10 de las películas más vistas en Netflix España tras un estreno discreto en salas de cine de la cinta producida por Levy, y es el segundo de sus dos proyectos rodados en Tenerife, completados con el estreno el pasado 8 de agosto de la serie ‘Camino a Arcadia’, coprotagonizada por la española Paula Echevarría.