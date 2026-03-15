Zoe Saldaña celebra un año de su Óscar y comparte su preparación para la gala

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La actriz dominico-estadounidense Zoe Saldaña conmemoró este fin de semana el primer aniversario de su triunfo en los Premios Óscar, donde fue reconocida por su interpretación en una de las producciones más destacadas del año pasado.

En sus redes sociales, la estrella compartió imágenes y recuerdos de aquel momento histórico, acompañados de mensajes de gratitud hacia su equipo y seguidores.

Zoe recuerda su Oscar

En sus publicaciones, Saldaña no solo evocó la emoción de recibir la estatuilla dorada, sino que también mostró el detrás de escena de su preparación para la gala de esta noche. Con humor y naturalidad, compartió fotografías de su proceso de maquillaje y estilismo, revelando la faceta más cercana y relajada de una actriz que, pese a la fama, mantiene un vínculo genuino con su público.

Zoe recuerda su Oscar

La ganadora del Oscar se ha convertido en un referente de representación latina en Hollywood, y su triunfo sigue siendo motivo de orgullo para la comunidad dominicana y latinoamericana.