Zoe Saldaña celebra récord histórico gracias a Avatar y Marvel

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La actriz Zoe Saldaña expresó su profunda gratitud tras alcanzar un nuevo hito en la industria cinematográfica: convertirse en la intérprete con mayor éxito de taquilla en la historia del cine.

En un post colgado en sus redes sociales, Saldaña agradeció a los directores que han confiado en su talento, entre ellos J.J. Abrams, Joe y Anthony Russo, James Gunn y, de manera especial, James Cameron. “Gracias por ver algo en mí que no siempre he visto en mí misma y por desafiarme a levantarme siempre a la ocasión. Tu fe, tu guía y tu visión han formado no solo estos filmes, sino también a mí como artista”, afirmó.

La actriz, reconocida por su participación en franquicias icónicas como Avatar, Guardians of the Galaxy y Avengers, destacó que este logro es fruto del trabajo colectivo y del apoyo de los fans alrededor del mundo. “Su pasión y lealtad son la verdadera base de este logro. Nada de esto existiría sin ustedes”, señaló emocionada.

Finalmente, Saldaña se mostró humilde y agradecida, subrayando que este reconocimiento pertenece a todos quienes la han acompañado en su trayectoria.