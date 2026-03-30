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Santo Domingo.– La comunicadora dominicana María Angélica Ureña presentó oficialmente su nuevo proyecto, el podcast “Conversaciones Sanadoras”, bajo la producción de Reccap Media. La propuesta surge como una evolución natural de su reconocido segmento digital “Miércoles Equilibrio de la Semana”, en el que, desde la cercanía de su hogar y con su característica taza de café, compartía pensamientos y aprendizajes que conectaron profundamente con su comunidad.

“Está iniciativa fue concebida como un espacio íntimo y auténtico donde las historias reales se convierten en un puente para la reflexión, la empatía y el crecimiento personal”, explicó Ureña.

“Conversaciones Sanadoras” amplía ese universo emocional a un formato más estructurado, en el que Ureña no solo comparte sus propias vivencias, sino que abre el diálogo a invitados que, desde sus experiencias, aportan perspectivas reales sobre los procesos de vida. El podcast está dirigido a jóvenes adultos y adultos que atraviesan cambios personales, buscan inspiración en historias auténticas y valoran conversaciones profundas que les permitan entender que el crecimiento no es un camino lineal.

Comunicadora María Angélica Ureña lanza el podcast “Conversaciones Sanadoras”, un espacio para conectar desde lo humano

Más que un espacio de entrevistas, este proyecto busca generar un impacto positivo en la sociedad, normalizando las etapas de crisis, humanizando a figuras públicas y fomentando la empatía colectiva. Sin embargo, se destaca que no se trata de un espacio terapéutico ni clínico, sino de una plataforma de conversación y reflexión que invita a mirar las experiencias propias desde una nueva perspectiva.

Cada episodio tendrá una duración de 40 minutos y estará disponible en plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcasts y otros servicios de audio digital, además de cápsulas de contenido adaptadas para Instagram y TikTok, con el objetivo de amplificar su alcance y conectar con nuevas audiencias.

Actualmente, “Conversaciones Sanadoras” abre sus puertas e invita a las marcas interesadas en respaldar este proyecto alineado con valores de autenticidad, bienestar y conexión humana.