Así van los preparativos para el concierto de Bad Bunny en República Dominicana

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

El montaje para los dos conciertos de Bad Bunny en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo ya está en marcha.

Así lo dio a conocer el productor Gamal Haché a través de su cuenta de Instagram.

“Todo por el show, un equipo soñado y trabajando. Con Dios”, publicó junto con las imágenes de los preparativos.

La gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” contará con 23 fechas y comenzará el viernes, 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana.

Esteevento marca el regreso de Bad Bunny a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica por primera vez desde que se convirtió en el artista de gira más destacado en 2022 con su “World’s Hottest Tour,” y a países como Australia, Brasil, Japón y más, por primera vez en su carrera.

Este anuncio de la gira llega en un momento clave en la carrera de Bad Bunny, tras el masivo éxito de su sexto álbum de estudio.

Bad BunnyFuente externa

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” estuvo tres semanas consecutivas en el puesto #1 del Billboard 200 y continúa fuerte con 13 semanas en el Top 10.

Además, ha mantenido el puesto #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard durante 16 semanas consecutivas.

Bad Bunny también alcanzó el puesto #1 en la lista Artist 100 de Billboard e hizo historia al convertirse en el primer artista latino en lograr 100 entradas en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su impacto global.

Su dominio continuó cuando «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» se convirtió en el primer álbum en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas.

Recientemente, Bad Bunny continuó su racha histórica con un debut récord en el codiciado Tiny Desk de NPR, convirtiéndose en la premiere más vista en la historia de la serie.

También se hizo viral al ser la nueva cara de la campaña de primavera de Calvin Klein Underwear, fotografiado por el legendario Mario Sorrenti. Mirando hacia el futuro, Bad Bunny está listo para cerrar la histórica temporada 50 de Saturday Night Live como invitado musical, junto a Scarlett Johansson, quien será la anfitriona de la noche.

Fechas de la “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”:

21 de noviembre | Santo Domingo, República Dominicana | Estadio Olímpico*

5 de diciembre | San José, Costa Rica | Estadio Nacional

10 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP

11 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP

23 de enero | Medellín, Colombia | Estadio Atanasio Girardot

30 de enero | Lima, Perú | Estadio Nacional*

5 de febrero | Santiago, Chile | Estadio Nacional

13 de febrero | Buenos Aires, Argentina | Estadio River Plate

20 de febrero | Sao Paulo, Brasil | Allianz Parque

28 de febrero | Sídney, Australia | ENGIE Stadium

Marzo 2026 | Tokio, Japón

22 de mayo | Barcelona, España | Estadi Olímpic

26 de mayo | Lisboa, Portugal | Estadio Da Luz

30 de mayo | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

31 de mayo | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

20 de junio | Düsseldorf, Alemania | Merkur Spiel-Arena

23 de junio | Arnhem, Países Bajos | Gelredome

27 de junio | Londres, Reino Unido | Tottenham Hotspur Stadium

1 de julio | Marsella, Francia | Orange Velodrome

4 de julio | París, Francia | La Defense Arena

10 de julio | Estocolmo, Suecia | Strawberry Arena

14 de julio | Varsovia, Polonia | PGE Narodowy

17 de julio | Milán, Italia | La Maura

22 de julio | Bruselas, Bélgica | King Baudouin Stadium