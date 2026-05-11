Así se vivieron los momentos más emocionantes de Laura Pausini en Santo Domingo

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

La capital de la República Dominicana vivió este domingo una noche cargada de nostalgia y con el esperado regreso luego de 14 años de la cantante Laura Pausini, con su gira “Yo Canto World Tour” al Óvalo de la Feria Ganadera.

Uno de los instantes más conmovedores de la velada ocurrió cuando la artista italiana invitó al escenario a Zulinka Pérez para interpretar juntas el tema “Cuando se ama”.

“Cuando la vi y conocí la historia me quedé en shock”, expresó Pausini durante el concierto.

Zulinka Pérez y Laura Pausini

Entre canciones, Laura conversó con los asistentes, bromeó sobre el calor y hasta utilizó dominicanismos como “vaina”.

Otro de los momentos más emotivos llegó cuando invitó a varios niños del público a subir al escenario para interpretar el tema “Que vivan los niños”.

Durante el show también sorprendió al subir varios niños al escenario junto a sus padres antes de interpretar “Hoy”.

Pausini subió a tarima a una pareja de novios quien minutos antes el hombre le habría propuesto matrimonio a su pareja.

La artista recorrió gran parte de sus éxitos más emblemáticos como “Se fue”, “Amores extraños”, “La soledad”, “Víveme” y “Entre tú y mil mares”, en un concierto que combinó romanticismo, energía y cercanía con sus seguidores dominicanos.

Se recuerda que la cantante se presentó por última vez en Santo Domingo durante su Inedito World Tour en 2012, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Laura Pausini sube a escenario a pareja que se comprometió en concierto

Con una carrera que supera los 30 años, Laura Pausini ha vendido millones de discos en todo el mundo, conquistando al público con canciones emblemáticas como La soledad, Víveme, Se fue, En cambio no y Entre tú y mil mares.

Ganadora de Grammy, Latin Grammy y Globo de Oro, la artista es reconocida por su poderosa voz, sensibilidad interpretativa y su extraordinaria capacidad de conectar con audiencias de todas las generaciones.

Sobre Laura Pausini



La cantautora, ícono global del pop, cuenta con más de 75 millones de discos vendidos en el mundo y más de 6 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, siendo reconocida como la artista femenina italiana más escuchada fuera de su país.

Es la primera y única artista italiana en ganar un premio Grammy y entrar en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos con la versión de su éxito Se fue junto al rapero puertorriqueño Rauw Alejandro. A lo largo de su carrera ha ganado cuatro Latin Grammy Awards y fue reconocida por la Academia Latina de la Grabación como “Persona del Año 2023”, convirtiéndose en la primera artista no hispanohablante en recibir esta distinción.

Su lista de logros incluye además un Globo de Oro, una nominación a los Premios Emmy y otra a los Premios Óscar.

Laura Pausini también ha marcado hitos en la música internacional, siendo la primera artista en presentarse tanto en el Estadio San Siro de Milán como en el Circo Massimo de Roma.

A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes figuras internacionales como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz y Céline Dion, entre muchos otros.

La artista ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, incluyendo Radio City Music Hall y Madison Square Garden en Nueva York, Royal Albert Hall en Londres y el Olympia de París.

Durante más de tres décadas de trayectoria, más de 40 países han vibrado con sus conciertos en vivo, consolidándose como una de las voces más importantes de la música internacional.