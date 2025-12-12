Alegría
Badir celebra cinco años de música en un íntimo concierto por el lanzamiento de 'Corazón desnudo'
Este escenario servirá de plataforma para estrenar parte de su nueva producción “Corazón desnudo” en primicia para el público presente
El cantautor dominicano Badir presentará en vivo su concierto “5 años y contando” el próximo sábado 20 de diciembre en Hard Rock Café Santo Domingo, a partir de las 8:00 de la noche, en una noche que marcará un nuevo capítulo en su carrera artística.
El espectáculo servirá como punto de encuentro entre el público y la esencia musical de Badir, además de convertirse en el escenario donde el artista dará inicio al lanzamiento de su nuevo álbum “Corazón Desnudo”, un proyecto íntimo y honesto que refleja su evolución personal y musical.
Con una propuesta que fusiona sensibilidad, letras profundas y una conexión directa con la audiencia, Badir ha construido una carrera cercana y auténtica, ganándose un espacio propio dentro de la música alternativa dominicana. Este concierto celebra cinco años de ese recorrido, con un repertorio que incluirá temas emblemáticos de su discografía y canciones inéditas.
El evento se realizará en Hard Rock Café Santo Domingo y las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets.
“5 años y contando ” no solo representa una celebración, sino también una declaración artística: un Badir más maduro, abierto y dispuesto a compartir su música desde un lugar sin filtros.