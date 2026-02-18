Beethoven y la solidaridad de Promapec conquistan el Teatro Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una velada donde la perfección técnica se fundió con el compromiso social, la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito fue el escenario de la gala benéfica "Todo Beethoven", organizado por Promoción Apec (Promapec), el evento no solo llenó de gloria los oídos del público, sino que recaudó de fondos para los programas de capacitación de la institución.

La noche cobró vida bajo la experimentada dirección del maestro Amaury Sánchez, quien lideró a una imponente Orquesta Filarmónica de Santo Domingo compuesta por 72 músicos.

El plato fuerte de la primera parte fue el majestuoso Concierto para piano y orquesta número 5 en Mi Bemol, "Emperador".

El joven pianista letón Daumants Liepiņš, de apenas 31 años, demostró por qué es considerado uno de los intérpretes más agudos de su generación en Europa.

Con una fuerza interpretativa y una sensibilidad única, dominó el piano de concierto Steinway & Sons - donado por la Fundación León Jimenes-, logrando una ejecución de altísimo nivel que arrancó ovaciones prolongadas.

Tras el intermedio, la orquesta regresó para interpretar la Sinfonía número 3 en Mi Bemol mayor, "Heroica", cerrando un programa íntegramente dedicado al genio de Bonn con una precisión sonora que dejó huella en la escena clásica nacional.

Más allá de las notas musicales, el trasfondo de la gala fue la transformación social.

Durante su intervención, Guaroa Noboa, presidente de la junta de directores de Promapec, destacó la profunda conexión entre la obra del compositor y la misión de la institución.

"Beethoven no sólo revolucionó la música; revolucionó la forma de entender la condición humana.

Su obra es una afirmación de libertad, esfuerzo, dignidad y superación frente a la adversidad", expresó Noboa ante una sala atestada de personalidades y aliados.

El ejecutivo enfatizó que el éxito de esta recaudación permitirá fortalecer las becas de formación técnica en áreas como farmacia, informática, contabilidad, audiovisuales, entre otras, destinadas a dominicanos de escasos recursos.

"Cada aporte realizado esta noche se traduce en aulas equipadas... y, sobre todo, en vidas que encuentran nuevas oportunidades para crecer con dignidad", puntualizó Noboa.

Sobre Promapec



Promoción Apec ha capacitado a más de 57 mil dominicanos de escasos recursos económicos en oficios técnicos, microempresas y desarrollo humano.

Entre las áreas formativas se destacan capacitaciones en Farmacia, Informática, Contabilidad, comercio, secretariado, bisutería, artes gráficas, artesanía, vestuario, maquillaje y contabilidad para audiovisuales, entre otras, y formaciones dirigidas a estudiantes de tandas extendidas de las escuelas públicas, entre otras.

Creada en 1982 como parte del grupo Apec, Promapec es una institución sin fines de lucro cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables, a través de la integración de valores personales y el acceso a la formación técnica.

Su misión es promover el desarrollo integral de los dominicanos, transformándolos en una fuerza productiva que contribuya al progreso económico y social del país.

Desde sus inicios, Promapec orienta sus esfuerzos a grupos poblacionales con escasas oportunidades, concentrando sus actividades en cursos cortos de capacitación laboral que permiten a los participantes integrarse al mercado productivo, ya sea mediante el empleo o el emprendimiento.

Su accionar se rige por valores institucionales como compromiso, responsabilidad, integridad, credibilidad y proactividad, lo que impulsa a Promapec a mejorar continuamente sus servicios académicos y sociales.