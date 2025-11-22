Se calientan motores para segunda función de “Debí Tirar más Fotos” de Bad Bunny

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El fenómeno mundial de la música urbana, Bad Bunny, protagonizará esta noche la segunda función de su espectáculo “Debí Tirar más Fotos” en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, tras el éxito de la primera presentación.

La producción promete un despliegue de luces, escenografía y energía que ha convertido al artista en uno de los más esperados del año en República Dominicana. Miles de fanáticos ya se concentran en las inmediaciones del recinto para asegurar su entrada y vivir una experiencia única.