Caramelos de Cianuro regresa al escenario dominicano este 30 de noviembre

Auras Society y PAK Productions presentan este próximo 30 de Noviembre a la icónica banda venezolana Caramelos de Cianuro en el Hard Rock Café Santo Domingo, en una noche que promete revivir los mejores recuerdos de una generación y encender la energía del público con su característico sonido rock alternativo.

El concierto forma parte de una producción original de ambas casas productoras, que unen esfuerzos para ofrecer una experiencia musical de alto nivel en uno de los venues más emblemáticos del Caribe.

Con un montaje de calidad internacional, el evento busca reunir tanto al público dominicano como a la comunidad venezolana residente en República Dominicana, en una velada cargada de rock del bueno, buena vibra y nostalgia.

“Es una banda que marcó una época en nuestra adolescencia y queríamos hacer esto realidad para compartirlo con el público dominicano y la comunidad venezolana en RD", expresaron los organizadores Auras Society y PAK Productions.

La cita es a partir de las 8:00 PM en el Hard Rock Café Santo Domingo, ubicado en Blue Mall.

Las últimas boletas están disponibles en ticketmax.com.do