Chayanne vuelve a República Dominicana; vea aquí la fecha

¡La espera terminó para los fans dominicanos! El ícono latino Chayanne encendió las redes sociales este martes al publicar que volverá a los escenarios dominicanos.

Así lo dio a conocer a tráves de su cuenta X (antiguo Twitter).

“¡Por fin me dejan decirlo!!! República Dominicana, nos vemos el 11 de abril! Qué emoción volver”, escribió el artista.

De inmediato, el cantante desató una oleada de reacciones, comentarios y celebraciones de parte de sus seguidores.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles del evento, dio a conocer que pueden seguir CMNEVENTS.COM