Christian Nodal lleno total

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El artista mexicano Christian Nodal se presentó por primera vez en el anfiteatro de Altos de Chavón de La Romana, la noche del Sábado Santo, donde ofreció un concierto a casa llena para disfrute de un público eufórico y enérgico que desafió todos los pronósticos de lluvia.

La audiencia, que desde tempranas horas de la noche comenzó a llenar el empedrado escenario, conectó de principio a fin con el intérprete que fue ovacionado por sus fans.

El concierto producido en el país por Gamal Haché, marcado por la emoción, la nostalgia y los grandes éxitos de Nodal, reunió a miles de asistentes que se dieron cita en uno de los escenarios más emblemáticos del Caribe para disfrutar de una noche inolvidable.

El cantante de música regional mexicana abrió la noche con temas como “No te contaron mal”, “AYAYAY!” y “Se me olvidó”, logrando desde los primeros minutos una conexión inmediata con el público, que coreó cada canción.

A lo largo del espectáculo, Christian mantuvo una energía constante en escena, interpretando un amplio repertorio que incluyó éxitos como “Botella tras botella”, “La mitad”, “Por el resto de tu vida”, “Dime como quieres” y “Probablemente”, en un recorrido musical que evidenció la evolución de su carrera y su fuerte conexión con sus seguidores.

En la parte central del concierto, el artista continuó elevando la intensidad del show con interpretaciones como “Si te falta alguien”, “Te fallé”, “Amor tóxico” y “La sinvergüenza”, manteniendo a la audiencia completamente entregada durante toda la presentación.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Christian Nodal se hizo acompañar de seguidoras para cantar en tres ocasiones el temas “Dime como quieres”, que grabara con su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, a quien se le vio en uno de los laterales del anfiteatro, disfrutando la noche.

El artista rindió homenaje a grandes figuras de la música latina, interpretando “covers” de Juan Luis Guerra, Luis Enrique y Romeo Santos.

Los asomos de lluvia que de vez en cuando amenazaban la noche no fueron obstáculos para que los jóvenes bailaran y corearan las canciones del azteca.

La fan Mery Angelly Rodríguez vio cumplir su sueño escrito en un cartel que decía: “¿Puedo cantar contigo Nodal?”. Lo mismo sucedió con otra admiradora, Yullenny Victoria.

El cierre del concierto del Sábado Santo, con una duración de poco más de dos horas, llegó con algunos de sus temas más emblemáticos, entre estos “Adiós amor” y “Ya no somos ni seremos”, que fueron coreados a una sola voz por el público, sellando una noche inolvidable.