Continúan cancelando conciertos en República Dominicana

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

En los últimos meses, varios conciertos programados en diferentes puntos del país han sido suspendidos y cancelados, afectando tanto a artistas nacionales como internacionales.

El más reciente anuncio fue el del cantante Diego Torres, quien tenía pautada su presentación del 16 de noviembre en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción de BigStarSD.

“Por la presente informamos que el show de Diego Torres pautado para el día 16 de Noviembre de 2025, en el Teatro Nacional de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana se cancelará por incumplimiento de contrato por parte de la productora local”, indicó el comunicado.

Comunicado de Diego TorresFuente externa

El mismo indica que “tanto el Artista como su equipo estaban muy entusiasmados con el show y con la posibilidad de reencontrarse con sus fans”.

“Seguiremos trabajando para que el Artista pueda presentarse próximamente en República Dominicana”, resaltó.

Sobre la devolución de los tickets, estará a cargo de la ticketera y el productor local.

Comunicado de BigStarSDFuente externa

Lo que dijo la producción de BigStarSD

Mientras, que BigStarSD, la empresa organizadora del evento informó que la cancelación del evento es por causas desconocidas que afectaron de forma adversa la venta de boletos.

“Por respeto a los fans, artistas y colaboradores, ha decidido posponer este proyecto hasta que existan las condiciones adecuadas para su realización”, aseguraron.

“Agradecemos la comprensión y el continuo apoyo del público, y reiteramos nuestro propósito de seguir impulsando el arte y la música en la República Dominicana”, concluyeron.

Otros conciertos cancelados del 2025

Dentro de los conciertos cancelados este año está el de Shakira, que primero fue pospuesto en abril por "razones de producción" y luego cancelado definitivamente el 14 de agosto, según confirmó la empresa SD Concerts.

También Jesse & Joy, quienes tenían pautado para el 26 de junio en el Teatro La Fiesta, fue cancelado el mismo día luego de que un plafón acústico se desprendiera del techo.

Así como la presentación de Camila el pasado 8 de febrero en el Óvalo de la Feria Ganadera, fue cancelado.