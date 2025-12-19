Toma nota
Concierto de Badir será transmitido en especial de Navidad
“Cinco años y contando” se llevó a cabo con éxito en Hard Rock Café este sábado
El cantautor dominicano BADIR celebró cinco años de trayectoria con un concierto en el “Templo de la Música”, Hard Rock Café, que fue grabado para convertirse en el regalo navideño de sus seguidores con una trasmisión especial este 24 de diciembre por el Canal 4, RTVD.
Durante más de dos horas, el cantante presentó su repertorio en el marco del show “Cinco años y contando”, acompañado de un público que coreaba, pedía y se emocionaba con cada interpretación.
Agradeciendo el apoyo de todos los que se han sumado a esta aventura que ya lleva un lustro, y acompañado de sus músicos, BADIR presentó “No entiendo”, “Perdón”, “Temprano”, “Contigo”, “Bohemio enamorado”, “No soy tan fuerte”, “Aparentemente” y “Si fuera contigo” en una primera parte.
El artista continuó contando anécdotas de su carrera, historias detrás de cada composición, y entre una petición y otra, agregó “Ultima que aguanto”, “Regálame un minuto más”, “Se nos rompió el amor”, “Yo no tengo la culpa”, “Felicidades”, “Me das permiso y “Esta casa”.
BADIR aprovechó el escenario y la euforia de sus fans para presenta sencillos de su nuevo disco, “Corazón desnudo” como “Otra vez”, “Tú la mujer”, “No lo sabrás” y “Ahora que”.
En estos cinco años, BADIR ha recorrido diferentes provincias de la República Dominicana llevando su bohemia a todo el país. Además, ha acompañado a grandes artistas en el escenario, tales como Ana Gabriel, Andrés Cepeda, entre otros.