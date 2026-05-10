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Gira internacional

Ed Sheeran desata la euforia en su primer concierto en Santo Domingo

La presentación inició a las 9:00 de la noche con un video introductorio que mostró parte de los inicios musicales del artista.

Ed Sheeran

Ed Sheeran

Publicado por
Mayelin Acosta Guzmán

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“KLK Santo Domingo” fueron las palabras con las que el cantante británico Ed Sheeran abrió su primer concierto en República Dominicana, desatando la euforia de miles de fanáticos que se dieron cita para verlo por primera vez en el país.

La presentación inició a las 9:00 de la noche con un video introductorio que mostró parte de los inicios musicales del artista, mientras el público coreaba su nombre a la espera de su salida al escenario.

El cantante británico abrió el repertorio interpretando “You Need Me I Don’t Need You”, seguido de “Sapphire” y “Castle on the Hill”, canciones que fueron coreadas por el público desde los primeros minutos del espectáculo.

El concierto forma parte de la gira internacional del cantante británico, considerado una de las figuras más populares del pop contemporáneo.

Sobre el autor

Mayelin Acosta Guzmán

Periodista y economista graduada de la UASD. máster en Dirección y Organización de Proyectos de Nebrija y diplomados en Economía, ciberseguridad, turismo, periodismo digital, entre otros. Apasionada de curiosear con el mundo e informar veraz y oportunamente.
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