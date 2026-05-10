Ed Sheeran desata la euforia en su primer concierto en Santo Domingo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

“KLK Santo Domingo” fueron las palabras con las que el cantante británico Ed Sheeran abrió su primer concierto en República Dominicana, desatando la euforia de miles de fanáticos que se dieron cita para verlo por primera vez en el país.

La presentación inició a las 9:00 de la noche con un video introductorio que mostró parte de los inicios musicales del artista, mientras el público coreaba su nombre a la espera de su salida al escenario.

El cantante británico abrió el repertorio interpretando “You Need Me I Don’t Need You”, seguido de “Sapphire” y “Castle on the Hill”, canciones que fueron coreadas por el público desde los primeros minutos del espectáculo.

El concierto forma parte de la gira internacional del cantante británico, considerado una de las figuras más populares del pop contemporáneo.